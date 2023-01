Κοινωνία

Missing Alert για 12χρονη αγνοούμενη

Πού εντοπίζονται για τελευταία φορά τα ίχνη της. Η ανακοίνωση από τον Σύλλογο "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛΑΣ για την εξαφάνιση 12χρονης από την Αθήνα.

Σε ανακοίνωη που εξέδωσε "Το Χαμόγελου του Παιδιού", που σήμανε Missing Alert, αναφέρονται τα εξής:

"Στις 06/01/2023, στις 20:30 ώρα, εξαφανίστηκε από την Αθήνα η Χαντίσα Εχσανί, 12 ετών, αφγανικής καταγωγής.

Η Χαντίσα Εχσανί έχει ύψος 1,50 μ., ζυγίζει 43 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και μαύρα μάτια. Φορούσε μπλε παντελόνι, λευκή μπλούζα και λευκά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ.