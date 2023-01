Υγεία - Περιβάλλον

Γρεβενά: η καρδιά του Θωμά θα χτυπάει σε 6χρονο κοριτσάκι

Μόλις πέντε μηνών είναι το μικρότερο από τα παιδιά - λήπτες οργάνων του άτυχου 6χρονου, που πέθανε μετά από ανακοπή καρδιάς.

(εικόνα αρχείου)

Σε τρία παιδιά ηλικίας από 5 μηνών έως 11 ετών έδωσε «δώρα ζωής» η οικογένεια του 6χρονου Θωμά από τα Γρεβενά ο οποίος κατέληξε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Πατρών όπου μεταφέρθηκε μετά την ανακοπή που υπέστη στο σπίτι του.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ η διαδικασία λήψης των οργάνων του μικρού Θωμά ξεκίνησε περίπου στις 1:30 τα ξημερώματα της Κυριακής (8/1) από ομάδες γιατρών από την Ιταλία και την Ελλάδα, και αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου στις 11 το πρωί.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η καρδιά του μικρού Θωμά θα δοθεί σε ένα κοριτσάκι 6 ετών στο Τορίνο το οποίο ζούσε με μηχανική υποστήριξη, οι πνεύμονες του αγοριού από τα Γρεβενά σε ένα 11χρονο αγόρι στο Μπέργκαμο και το ένα μέρος του ήπατός του σε ένα βρέφος μόλις 5 μηνών με το άλλο μέρος να πηγαίνει σε ασθενή στη Ρώμη.

Όσο για τους κερατεοειδείς και τους νεφρούς που θα δοθούν σε ασθενείς στην Ελλάδα θα ακολουθήσει δεύτερο χειρουργείο το επόμενο διάστημα.

Ενός λεπτού σιγή από τους γιατρούς για τον 6χρονο Θωμά

Συγκλονισμένοι από το μεγαλείο ψυχής που έδειξαν οι γονείς του Θωμά, οι γιατροί που συμμετέχουν στο χειρουργείο τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του αδικοχαμένου 6χρονου πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία αφαίρεσης των οργάνων τους.

Από την πλευρά της η μητέρα του 6χρονου Θωμά ευχήθηκε «καλή επιτυχία» στις ομάδες των γιατρών με την ευχή η καρδιά του παιδιού της να πραγματοποιήσει τα όνειρα όχι μόνο του Θωμά αλλά και του λήπτη.

Οι δύο πτήσεις με τους γιατρούς από την Ιταλία εξυπηρετήθηκαν από το αεροδρόμιο του Αράξου με τον Αερολομενάρχη Γιώργο Γκουβίτσα σε ανάρτησή του να αναφέρει: «Με ανάμικτα συναισθήματα, οφείλω να συγχαρώ όλους τους εργαζόμενους της νυχτερινής βάρδιας, που πιστοί στο καθήκον κράτησαν από τις 21.00 και για όλη την διάρκεια της νύχτας το αεροδρόμιο του Αράξου ανοιχτό, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πτήσεις των δύο αεροπλάνων που ήρθαν από την Ιταλία να πάρουν, την καρδιά, τους πνεύμονες και το ήπαρ του μικρού παιδιού, 6 μόλις ετών από τα Γρεβενά. Θερμά συγχαρητήρια για το μεγαλείο ψυχής που έδειξαν οι γονείς του μικρού παιδιού, που όταν πληροφορήθηκαν και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών της ΜΕΘ του νοσοκομείου του Ρίου, ότι το παιδί τους είναι εγκεφαλικά νεκρό έδωσαν τα όργανα, για να σωθούν άλλα παιδάκια στην Ελλάδα και στην Ιταλία !!!»

Σήμερα η κηδεία

Η κηδεία του 6χρονου Θωμά θα τελεστεί σήμερα στα Γρεβενά με τη σορό του να βρίσκεται στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας από τις 15:30.

Σε μια ακόμα συγκινητική κίνηση, δε, η οικογένειά του επιθυμεί αντί στεφάνων να συγκεντρωθεί χρηματικό ποσό στο ειδικό κυτίο που θα βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο της εκκλησίας για την αγορά και δωρεά απινιδωτών σε Δημοτικά σχολεία των Γρεβενών.

