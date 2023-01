Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Κοινή στρατιωτική εκπαίδευση Ρωσίας - Λευκορωσίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντατικοποιείται η κοινή στρατιωτική εκπαίδευση των Ρώσων με τους Λευκορώσους.

Η Ρωσία και η Λευκορωσία έχουν επιταχύνει την κοινή στρατιωτική εκπαίδευσή τους, επί τη βάσει της εμπειρίας που έχει αποκομίσει η Μόσχα από τον πόλεμο στην Ουκρανία, με έμφαση στον αστικό ανταρτοπόλεμο, όπως μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό κανάλι του υπουργείου Άμυνας της Λευκορωσίας.

Το υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η Μόσχα και το Μίνσκ έχουν ενισχύσει την κοινή παρουσία των στρατιωτικών τους δυνάμεων στη χώρα, με όπλα, στρατιωτικό προσωπικό και ειδικό εξοπλισμό, ενώ προγραμματίζουν τη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων με τη συμμετοχή πολεμικών αεροσκαφών.

Η ενίσχυση της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας γίνεται γνωστή ενώ επικρατεί σκεπτικισμός στην Ουκρανία και στη Δύση για το ενδεχόμενο η Μόσχα να χρησιμοποιήσει την Λευκορωσία ως ένα πεδίο εξαπόλυσης μιας νέας επίθεσης κατά της Ουκρανίας από το βορρά.

Το Μινσκ επέτρεψε στη Μόσχα να χρησιμοποιήσει έδαφος της Λευκορωσίας για την αποστολή ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου του 2022.

“Η περιφερειακή συγκέντρωση (ρωσικών και λευκορωσικών) στρατιωτικών δυνάμεων συνεχίζεται σχεδόν αδιάκοπα”, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι VoenTV.

“Η ένταση των ασκήσεων μόνο αυξάνεται. Ο στόχος είναι (οι στρατιωτικές δυνάμεις) να βρίσκονται σε ετοιμότητα για να ανταποδώσουν στο ενδεχόμενο εκδήλωσης επιθετικών ενεργειών σε όλα τα μέτωπα”.

Σύμφωνα με το ίδιο τηλεοπτικό κανάλι ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην εκπαίδευση για τη διεξαγωγή αστικού ανταρτοπολέμου επί τη βάσει της εμπειρίας της Μόσχας στον πόλεμο της Ουκρανίας για την αντιμετώπιση καταστάσεων στις οποίες, ο εχθρός έχει οργανώσει θέσεις μάχης με τη χρήση όπλων σε πολλαπλά κτίρια.

Ειδήσεις σήμερα:

Καρδίτσα: Πέθανε βρέφος 16 ημερών

Ήταν νεκρός για μέρες στο σπίτι του: Η έντονη δυσοσμία αποκάλυψε την τραγωδία

Αίγινα: γυναίκα εγκλωβίστηκε σε αυτοκίνητο που έπεσε στην θάλασσα