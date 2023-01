Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Εγκλήματα πολέμου θα διερευνήσει διεθνής διάσκεψη

Τη στήριξή τους στην Ουκρανία μέσω του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που διερευνά το ενδεχόμενο διάπραξης εγκλημάτων πολέμου, εκφράζουν οι Υπ.Δικαιοσύνης διεθνώς.

Υπουργοί Δικαιοσύνης από ολόκληρο τον κόσμο θα συγκεντρωθούν στο Λονδίνο, ενισχύοντας την υποστήριξη τους προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) για τις έρευνες, σχετικά με τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική κυβέρνηση.

Η διάσκεψη των υπουργών θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο, ενώ θα φιλοξενηθεί από τον Βρετανό υπουργό Δικαιοσύνης Ντόμινικ Ράαμπ, αλλά και από την Ολλανδή ομόλογό του Ντίλαν Γέσιγκλοζ-Ζεγκέριους, ενώ στη διάσκεψη θα λάβει μέρος και ο Καρίμ Καν εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

“Καθώς συμπληρώνεται σχεδόν ένας χρόνος από την παράνομη εισβολή, η διεθνής κοινότητα πρέπει να δώσει την ισχυρότερη υποστήριξη που μπορεί στο ΔΠΔ, ώστε να αποδοθούν ευθύνες στους εγκληματίες πολέμου για τις βιαιότητες, για τις οποίες γινόμαστε μάρτυρες”, δήλωσε ο Ράαμπ, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Η συνάντηση αυτή, θα επιδιώξει επίσης, να αυξήσει την παγκόσμια οικονομική και πρακτική υποστήριξη στο ΔΠΔ, αλλά και να συντονίσει τις προσπάθειες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το διεθνές δικαστήριο έχει ότι χρειάζεται για την πραγματοποίηση των ερευνών του και για την ποινική δίωξη των υπευθύνων για τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης.

