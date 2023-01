Πολιτική

Μητσοτάκης - Μακρόν μίλησαν για ανατολική Μεσόγειο και Ουκρανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για όσα συζήτησαν ο Πρωθιυπουργός και ο Γάλλος Πρόεδρος.

Ζητήματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος με αιχμή τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ουκρανία, βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε νωρίτερα ο πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Γαλλίας..

Οι Εμάνουελ Μακρόν και Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησαν και για θέματα συντονισμού, ενόψει του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Φεβρουαρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Η Σακίρα, το βίντεο με την απιστία του Πικέ μέσα στο σπίτι τους και οι αντιδράσεις (ντοκουμέντο)

Δωρεά οργάνων - Γρεβενά: Ο 6χρονος Θωμάς “ζει ξανά” από σήμερα

Ρεκόρ Γκίνες: Θαλασσολιμόζα πέταξε Αλάσκα - Αυστραλία χωρίς στάση