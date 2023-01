Κόσμος

Τουρκία: Κρύφτηκαν σε ρόδες λεωφορείου για να έρθουν στην Ελλάδα (βίντεο)

Ο οδηγός του λεωφορείου αντιλήφθηκε τους ανθρώπους που είχαν κρυφτεί στις ρόδες του.

Κάτω από τουριστικό λεωφορείο που πήγαινε από την Κωνσταντινούπολη στην Ελλάδα κρύφτηκαν δύο Παλαιστίνιοι.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο οδηγός τους αντιλήφθηκε παραδίδοντας τους στην αστυνομία.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο DHA ο οδηγός άκουσε θόρυβο στο πίσω λάστιχο και κοίταξε κάτω από το λεωφορείο.

Όταν είδε ότι ανάμεσα στις δύο ρόδες βρίσκονταν δύο άτομα ενημέρωσε αμέσως τις αρχές. Το λεωφορείο είχε ελληνικές πινακίδες. Οι δύο Παλαιστίνιοι ήταν βαριά ντυμένοι, σύμφωνα με τον οδηγό, για να αντέξουν το κρύο.

