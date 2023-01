Κόσμος

Βραζιλία: Υποστηρικτές του Μπολσονάρου εισέβαλλαν σε κυβερνητικά κτήρια (εικόνες)

Στο προεδρικό μέγαρο, σε κτίρια υπουργείων, στο Κογκρέσο και στο Ανώτατο Δικαστήριο εισέβαλλαν οι υποστηρικτές του πρώην Προέδρου της Βραζιλίας.

Υποστηρικτές του πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου εισέβαλαν σε πολλά κυβερνητικά κτίρια σήμερα, προκαλώντας σημαντικές ζημιές, σύμφωνα με τα βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτή η παράλογη απόπειρα να επιβληθεί δια της βίας η βούλησή τους δεν θα περάσει» προειδοποίησε ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης Φλάβο Ντίνο με ανάρτησή του στο Twitter. «Θα σταλούν ενισχύσεις», πρόσθεσε.

Το Κόμμα των Εργατών του προέδρου Λούλα ζήτησε από το γραφείο του γενικού εισαγγελέα να δώσει εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας να περιορίσουν τους διαδηλωτές.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα καταδίκασε την εισβολή σε κυβερνητικά κτίρια στην Μπραζίλια από τους «βάνδαλους φασίστες», όπως τους αποκάλεσε και κήρυξε «ομοσπονδιακή παρέμβαση» στην πρωτεύουσα, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, προκειμένου οι δυνάμεις ασφαλείας να θέσουν ξανά υπό τον έλεγχό τους την πόλη και να αποκαταστήσουν την τάξη.

«Θα τους βρούμε όλους και θα τιμωρηθούν», είπε αναφερόμενος σε εκείνους που ευθύνονται για τις λεηλασίες, από την Αραρακουάρα του Σάο Πάουλο όπου πραγματοποιούσε επίσημη επίσκεψη. «Αυτό που συνέβη σήμερα στην Μπραζίλια ήταν βαρβαρότητα», τόνισε ο Λούλα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι υπήρξε «κενό ασφαλείας» στην πόλη. Ο αριστερός πρόεδρος υποσχέθηκε επίσης ότι οι αρχές θα βρουν και τους «χρηματοδότες» των μπολσοναριστών ενώ επισήμανε ότι «υπάρχουν πολλές ομιλίες» του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου με τις οποίες ενθαρρύνει αυτές τις εισβολές.

Οι ριζοσπαστικοποιημένοι μπολσοναριστές έφτασαν μαζικά έξω από το Κογκρέσο και αιφνιδίασαν τις δυνάμεις ασφαλείας, μία εβδομάδα μετά την ορκωμοσία του νέου προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, τη νίκη του οποίου δεν αναγνωρίζουν.

?????The residence of the President of Brazil has been captured by supporters of the former head of state. Lula has been evacuated to a secure location.



Earlier today, the Building of the Federal Supreme Court (STF) was taken over in Brazil. pic.twitter.com/TN6B6hStID — Jackson Hinkle ???? (@jacksonhinklle) January 8, 2023

Εντυπωσιακά πλάνα, που θυμίζουν την εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, πριν από δύο χρόνια, δείχνουν ένα πλήθος διαδηλωτών, ντυμένων με κιτρινοπράσινα μπλουζάκια, να καταλαμβάνει το Κογκρέσο, το Ανώτατο Δικαστήριο και διάφορα υπουργεία ενώ περικύκλωσαν το προεδρικό μέγαρο. Μερικές χιλιάδες άνθρωποι εισέβαλαν στο Ανώτατο Δικαστήριο και το Κογκρέσο και θεάθηκαν να σπάνε έπιπλα. Βίντεο δείχνουν κατεστραμμένα γραφεία βουλευτών και διαδηλωτές όρθιους πάνω στα έδρανα της Γερουσίας. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης υπολόγισαν ότι στις ταραχές συμμετείχαν περίπου 3.000 άνθρωποι.

The videos coming from Brazil, as fascist Bolsonaro supporters storm their Capitol, Supreme Court, and Presidential palace, are just incredibly similar to January 6th pic.twitter.com/E2AuGr7LfE — Read Jackson Rising by @CooperationJXN (@JoshuaPHilll) January 8, 2023

#Brazil demonstrators have managed to enter the headquarters of the executive branch (#Planalto Palace), the legislative branch (Congress) and one of the main buildings of the judiciary (TSF). Protesters try to set up a barricade on the ramp of the Planalto Palace. pic.twitter.com/8GgnOsHnxC — Lukasz Bugajski (@bugajski_lukasz) January 8, 2023

Οι ζημιές φαίνεται ότι είναι σημαντικές, σε αυτά τα κτίρια που θεωρούνται θησαυροί της σύγχρονης αρχιτεκτονικής και φιλοξενούν πολλά έργα τέχνης.

Η ζώνη κοντά στην Πλατεία των Τριών Εξουσιών –όπου βρίσκονται το προεδρικό μέγαρο Πλανάλτο, το Ανώτατο Δικαστήριο και το Κογκρέσο– είχε αποκλειστεί από την αστυνομία, όμως οι μπολσοναριστές κατάφεραν να σπάσουν τον κλοιό. Οι αστυνομικοί προσπαθούσαν μάταια να τους απωθήσουν κάνοντας χρήση δακρυγόνων.

Ο Μπολσονάρου, που δεν συνεχάρη ποτέ τον Λούλα για την εκλογή του, έφυγε από τη Βραζιλία δύο ημέρες προτού να λήξει η θητεία του και σήμερα βρίσκεται στη Φλόριντα.

«Πρέπει να αποκαταστήσουμε την τάξη, έπειτα από αυτές τις νόθες εκλογές», είπε σε έναν δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου η διαδηλώτρια Σάρα Λίμα, μια μηχανικός 27 ετών, που έφτασε στην Μπραζίλια από την Γκοϊανέσια, 300 χιλιόμετρα μακρύτερα.

BREAKING : Supporters of #Brazil's Fmr Prez. Bolsonaro storm into Planalto Presidential Palace + National Congress, clash w Police. Video: pic.twitter.com/02oSJY99RL — Joyce Karam (@Joyce_Karam) January 8, 2023

Οι μπολσοναριστές διαδήλωναν ήδη έξω από στρατόπεδα μετά την ήττα του Μπολσονάρου και ζητούσαν να παρέμβει ο στρατός για να μην επιστρέψει στην εξουσία ο Λούλα. Ορισμένοι είχαν μπλοκάρει οδικούς άξονες επί μία εβδομάδα μετά τις εκλογές.

Η ορκωμοσία του Λούλα έγινε την 1η Ιανουαρίου στην Μπραζίλια, χωρίς να σημειωθούν επεισόδια.

Στήριξη από ΗΠΑ και Γαλλία

Ένας εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου είπε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, που βρίσκεται στο Τέξας και πρόκειται αύριο να μεταβεί στο Μεξικό, «παρακολουθεί στενά» την κατάσταση στη Βραζιλία. Η στήριξη των ΗΠΑ στους δημοκρατικούς θεσμούς της Βραζιλίας είναι «αταλάντευτη», πρόσθεσε. Ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ζήτησε επίσης να σταματήσουν αμέσως οι επιθέσεις στην Μπραζίλια.

Από το Παρίσι, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε «σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς» και υπογράμμισε τη «διαρκή στήριξη της Γαλλίας» στον πρόεδρο Λούλα. «Πρέπει να γίνουν σεβαστοί η βούληση του βραζιλιάνικου λαού και οι δημοκρατικοί θεσμοί. Ο πρόεδρος Λούλα μπορεί να βασίζεται στην αταλάντευτη στήριξη της Γαλλίας», έγραψε στο Twiiter.

Τα μηνύματα Τσίπρα – Ανδρουλάκη

Την πλήρη αλληλεγγύη του στον Πρόεδρο Λούλα και στήριξη στη δημοκρατία «που απειλείται για άλλη μια φορά από τις οργανωμένες δυνάμεις της ακροδεξιάς», εκφράζει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υπογραμμίζει ότι «η διεθνής κοινότητα πρέπει να καταδικάσει αμέσως την προσπάθεια ανατροπής του εκλεγμένου Προέδρου και υπονόμευσης των δημοκρατικών θεσμών στη Βραζιλία».

«Πλήρης αλληλεγγύη στον Πρόεδρο Λούλα και στήριξη στη δημοκρατία που απειλείται για άλλη μια φορά από τις οργανωμένες δυνάμεις της ακροδεξιάς. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να καταδικάσει αμέσως την προσπάθεια ανατροπής του εκλεγμένου Προέδρου και υπονόμευσης των δημοκρατικών θεσμών στη Βραζιλία».

Full solidarity to President Lula and support for democracy which is threatened once again by the organized forces of the extreme right. The int'l community must immediately condemn the attempt to overthrow the elected President and undermine democratic institutions in Brazil. — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) January 8, 2023

«Δύο χρόνια μετά τα σοκαριστικά γεγονότα στο Καπιτώλιο, όπου οι οπαδοί του Προέδρου Τραμπ επιχείρησαν να ανατρέψουν το αποτέλεσμα των εκλογών, η ιστορία επαναλαμβάνεται», υπογραμμίζει, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Και προσθέτει : «Οι εικόνες από την εισβολή των οπαδών του ακροδεξιού πρώην Προέδρου Μπολσονάρου στα κτήρια της Βουλής, του Προεδρικού Μεγάρου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου στη Βραζιλία και οι εκκλήσεις τους για ανατροπή του δημοκρατικά εκλεγμένου Προέδρου Λούλα είναι ιδιαίτερες ανησυχητικές και αποδεικνύουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει φτιάξει "σχολή", που απειλεί ευθέως τους δημοκρατικούς θεσμούς».

Εν κατακλείδι σημειώνει «η χώρα δεν μπορεί να οδηγηθεί στο χάος. Το αποτέλεσμα των εκλογών πρέπει να γίνει από όλους αποδεκτό και σε αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να συμβάλλει η διεθνής κοινότητα», καταλήγει ο Ν. Ανδρουλάκης.

Δύο χρόνια μετά τα σοκαριστικά γεγονότα στο Καπιτώλιο, όπου οι οπαδοί του Προέδρου Τραμπ επιχείρησαν να ανατρέψουν το αποτέλεσμα των εκλογών, η ιστορία επαναλαμβάνεται. pic.twitter.com/I5qKOSH2ox — Nikos Androulakis (@androulakisnick) January 8, 2023

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

