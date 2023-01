Αθλητικά

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Το ντέρμπι “σημαδεύτηκε” με τον θάνατο φιλάθλου

Το κυριακάτικο ντέρμπι της Super League στην «OPAP Arena» έληξε με νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού (1-0), αλλά σημαδεύτηκε από τον θάνατο ενός φίλου της "Ένωσης".

Ένας 57χρονος οπαδός της ΑΕΚ υπέστη ανακοπή καρδιάς και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο “Αγία Ολγα”, όπου αργότερα έγινε γνωστό πως «έφυγε» από τη ζωή. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν από τους γιατρούς δεν κατέστη δυνατό να τον κρατήσουν στη ζωή.

Την ίδια ώρα ακόμα ένας φίλαθλος 70 ετών υπέστη έμφραγμα πριν την έναρξη του ΑΕΚ – Παναθηναϊκός νοσηλεύεται στο ίδιο νοσοκομείο.

