Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Η ώρα του τελικού λογαριασμού για δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις

Τι ισχύει για την εφάπαξ καταβολή με έκπτωση 15%. Οι έλεγχοι για την υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων.

Τις επόμενες ημέρες η ΑΑΔΕ αναμένεται να στείλει τον τελικό «λογαριασμό» σε περίπου 18.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που έλαβαν οικονομική ενίσχυση μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, μετά από διασταυρώσεις διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούσαν του όρους χορήγησης της ενίσχυσης και προχώρησαν σε διορθώσεις έως το τέλος του 2022.

Το επόμενο διάστημα η ΑΑΔΕ θα αποστείλει τον «νέο λογαριασμό» με ορισμένες από αυτές τις επιχειρήσεις, ανάλογα με το αποτέλεσμα του ελέγχου, να έχουν περιθώριο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου για να επιστρέψουν το σύνολο του ποσού που έλαβαν και μάλιστα με τόκο. Ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί πιστώνονται στην οφειλή που προκύπτει από τον νέο τίτλο είσπραξης, σύμφωνα με την «Ναυτεμπορική».

Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Δεκεμβρίου 2022 έληξε η προθεσμία που είχαν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις και επαγγελματίες για να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώστε να διορθωθούν τυχόν λάθη ή να γίνουν διορθώσεις.

Η ΑΑΔΕ ελέγχει κατά πόσο η επιχείρηση έχει τηρήσει την υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων εφόσον η διαφορά του μέσου όρου εργαζομένων κατά τους μήνες υποχρέωσης διατήρησης διαφέρει κατά λιγότερο από μία μονάδα (έναντι του μηδενός που ίσχυε αρχικά) σε σχέση με τον αρχικό αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση.

Μετά τον επανυπολογισμό, το επιστρεπτέο ποσό που βεβαιώθηκε μέχρι και 2 Νοεμβρίου 2022 διαγράφεται με την έκδοση Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ), από τη ΓΔΟΥ του υπουργείου Οικονομικών και ταυτόχρονα εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την επιστροφή του επιστρεπτέου μέρους της ενίσχυσης όπως αυτό υπολογίζεται εκ νέου.

Η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης με έκπτωση 15% ισχύει μόνο εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι και την 23η Σεπτεμβρίου 2022. Ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν βάσει του αρχικού τίτλου είσπραξης πιστώνονται στην οφειλή που προκύπτει από τον νέο τίτλο είσπραξης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, για το κριτήριο χορήγησης της ενίσχυσης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής που αφορά στη διατήρηση του μέσου όρου του αριθμού των εργαζομένων, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, λαμβάνεται υπόψη ότι έχει τηρηθεί η υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων εφόσον η διαφορά του μέσου όρου εργαζομένων κατά τους μήνες υποχρέωσης διατήρησης διαφέρει κατά λιγότερο από μία μονάδα (έναντι του μηδενός που ίσχυε ως τώρα) σε σχέση με τον αρχικό αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση.

Με αυτόν τον τρόπο, εάν, για παράδειγμα, μία επιχείρηση κατήγγειλε τη σύμβαση ενός εργαζομένου έναν μήνα, αλλά προσέλαβε άλλον εργαζόμενο τον επόμενο μήνα, θα θεωρείται ότι πληροί το κριτήριο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, για τις περιπτώσεις που βεβαιώθηκαν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά βάσει των εκκαθαρίσεων που διενεργήθηκαν στις 2 Νοεμβρίου, εάν παύσουν πλέον να ισχύουν οι λόγοι απόρριψης με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αυτά θα επαναβεβαιωθούν, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπόλοιπους ωφελούμενους.

