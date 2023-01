Οικονομία

Παπαθανάσης: Πιθανό το “Σαρακοστιανό Καλάθι”

Τι είπε ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης για το "γιορτινό καλάθι του νοικοκυριού".

Για το «καλάθι του νοικοκυριού» και τις αυξήσεις των τιμών στα βασικά προϊόντα διατροφής μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης.

Μάλιστα, ανέφερε πως υπάρχουν σκέψεις και για «σαρακοστιανό καλάθι».

«Το καλάθι είναι μία επιτυχία, το γνωρίζουν όσοι το χρησιμοποιούν. Κάνεις δεν είπε ότι δε μπορεί να υπάρξει ένα σαρακοστιανό καλάθι. Όπως λειτούργησε το εορταστικό καλάθι και το καλάθι του Άι Βασίλη, με εξαιρετικά δώρα που ο κόσμος τα προτίμησε. Στο καλάθι υπάρχει ένα ποσοστό ιδιωτικής ετικέτας και συζητάμε με την αγορά και τη βιομηχανία να βάλουμε και επώνυμα προϊόντα, έτσι ώστε να μπει ένα επώνυμο και ένα ιδιωτικής ετικέτας σε κάθε προϊόν, χωρίς να αλλάξει η λειτουργία του. Θα πρέπει πρώτα να πάρουμε την έγκριση της επιτροπής ανταγωνισμού και στη συνέχεια θα το κάνουμε».

«Η συζήτηση με τις μεγάλες εταιρείες τροφίμων προχωρά κάθε βδομάδα και αυτές οι εταιρείες θέλουν να στηρίξουν την προσπάθεια και να μπουν στο καλάθι, διότι το καλάθι είναι προτιμητέο από τους καταναλωτές και έχει μεγάλη επιτυχία. Έχει υπάρξει ανταγωνισμός και έχουν κρατηθεί οι τιμές 10 εβδομάδες τώρα. Και την Τετάρτη που μας πέρασε, το 92% των προϊόντων είχε είτε πτωτική πορεία είτε σταθερή τιμή. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν κερδίσει τη μάχη, γι’ αυτό θέλουν να μπουν στο καλάθι και τα επώνυμα προϊόντα. Οι καταναλωτές έχουν αλλάξει συμπεριφορά και αυτό ανησυχεί την επώνυμη ετικέτα και θέλει να μπει στο καλάθι».



Για το «σαρακοστιανό καλάθι» είπε μιλώντας στο Mega πως είναι κάτι που θα το συζητήσουμε, πάντως το εορταστικό καλάθι λειτούργησε πολύ καλά».

Αναφορικά με τις συνεχείς αυξήσεις των τιμών στα βασικά προϊόντα ο κ. Παπαθανάσης τόνισε πως, «γι’ αυτό έχουμε βάλει και το πλαφόν στο ποσοστό κέρδους και δε σταματάμε τους ελέγχους. Ελέγχει η υπηρεσία μας, επιβάλλονται πρόστιμα, υπάρχει ένα ποσοστό 6-8% που κατ’ ουσίαν έχει αισχροκέρδεια. Καμία άλλη χώρα δεν έχει την πλατφόρμα e-katanalotis για να δει τις τιμές των ειδών πρώτης ανάγκης. Το καλάθι κράτησε τις τιμές, μπορείτε να μπείτε στην πλατφόρμα όχι μόνο τις τιμές από το καλάθι αλλά από 1.400 προϊόντα που λαμβάνονται καθημερινά, σε πραγματικό χρόνο. Οι καταναλωτές μπορούν να τηλεφωνήσουν στο 1520 ή υπάρχει στο katagelies.gov.gr που μπορούν να καταγγείλουν επώνυμα ή ανώνυμα μία συμπεριφορά που δεν είναι επαγγελματική και που πιθανολογείται να υπάρχει αισχροκέρδεια».

«Όσο υπάρχει πληθωρισμός υπάρχουν και αυξήσεις»

«Ζούμε σε μία ευρωπαϊκή οικογένεια, όταν η ευρωζώνη έχει 9,6% πληθωρισμό και η Ελλάδα 7,6%, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε χαμηλότερο πληθωρισμό όμως υπάρχει, ροκανίζει μερικώς το εισόδημα των συμπολιτών μας και γι’ αυτό έχουμε δράσεις προκειμένου να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Έχουμε αύξηση των συντάξεων, έρχεται το market pass ου θα δίνει επιστροφή 22 έως 100 ευρώ τον μήνα στον δικαιούχο. Όσο υπάρχει πληθωρισμός υπάρχουν και αυξήσεις. Κανείς δεν είπε ότι η πολιτεία μπορεί να καλύψει πλήρως αυτό το κύμα ακρίβειας. Με το καλάθι μπορείς να κερδίσεις περίπου 8 ευρώ το μήνα και μία 4μελης οικογένεια με το market pass μπορεί να κερδίσει 50-52 ευρώ τον μήνα. Γίνεται κάθε προσπάθεια από την πολιτεία να ανακουφίσει τα νοικοκυριά», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

