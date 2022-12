Οικονομία

“Καλάθι του Νοικοκυριού”: Κέρδος 66 ευρώ τον μήνα για τον καταναλωτή

Αναλυτικά στοιχεία από το υπουργείο Ανάπτυξης για τις τιμές και το κέρδος του καταναλωτή. Τι ισχύει για το "κάλαθι του Άη Βασίλη".



Το καλάθι του νοικοκυριού εξοικονομεί για όσους το χρησιμοποιούν 796,74 ευρώ ανά έτος, που είναι ένας βασικός μισθός, ενώ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία για τις έξι εβδομάδες εφαρμογής της πρωτοβουλίας, οι τιμές του καλαθιού φαίνεται να κινούνται αντίθετα στον πληθωρισμό επηρεάζοντας συνολικά τις τιμές στα τρόφιμα.

Αυτό σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξη Τύπου παρουσιάζοντας αναλυτικά τα στοιχεία ενώ υπογράμμισε ότι το καλάθι του καταναλωτή έχει επίδραση σε όλη την αγορά κι ευχαρίστησε τους καταναλωτές διότι με την βαθμιαία αύξηση της προτίμηση τους σε αυτό διαμορφώνουν τις τιμές της επόμενης εβδομάδας πιέζοντας για μειώσεις.

Όπως σημείωσε, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η τάση είναι να πηγαίνει καλύτερα η πρωτοβουλία αυτή από εβδομάδα σε εβδομάδα στην εκτίμηση των καταναλωτών.

Ο υπουργός σημείωσε ότι δεν είναι στόχος να μπουν και επιπλέον κωδικοί στο καλάθι διότι αν μεγαλώσει ο κατάλογος δεν θα έχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Σχετικά με την επέκταση λειτουργίας του καλαθιού ο υπουργός σημείωσε ότι όλα τα μέτρα έχουν συγκεκριμένη διάρκεια αλλά αναλόγως των συνθηκών, δεν αποκλείεται να επεκταθεί, μετά και από συζήτηση με την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Σε ό,τι αφορά στο καλάθι του Άη Βασίλη ο υπουργός ανέφερε ότι μέχρι το τέλος της ημέρας θα έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι τιμές από 20 αλυσίδες παιχνιδιών και μέχρι στιγμής είναι 15 οι επιχειρήσεις που έχουν αναρτήσει τιμές για 800 κωδικούς παιχνιδιών, αν και αναμένεται να αυξηθούν επιπλέον και οι κωδικοί.

Ο υπουργός σημείωσε ότι καμία αλυσίδα δεν έχει κάνει ένσταση για τις τιμές που παρουσιάζονται στη λίστα καθώς ο αλγόριθμος που χρησιμοποίει το υπουργείο έχει σταλεί σε όλες τις αλυσίδες και τον ελέγχουν και οι ίδιες.

Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασαν ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Καταναλωτή Σωτήρης Αναγνωστόπουλος και ο Γιάννης Δοξαράς (η εταιρεία του οποίου χειρίζεται την πλατφόρμα e-katanalotis) προκύπτει πως όχι μόνο συγκρατείται ο πληθωρισμός αλλά οι τιμές έχουν υποχωρήσει. «Αυτό είναι προϊόν ανταγωνισμού, δεν είναι προϊόν παρέμβασης, αλλά προϊόν της ελεύθερης ανταγωνιστικής προσπάθειας που το καλάθι την ανέδειξε», είπε ο κ. Παπαθανάσης με τον κ. Αναγνωστόπουλο να αναφέρει πως «ο καταναλωτής γλιτώνει ενάμιση βασικό μισθό ετησίως».

Από τα στοιχεία που παρουσίασε η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης η τιμή στο μέσο καλάθι από τα 124,60 ευρώ που ήταν την πρώτη εβδομάδα υποχώρησε την έκτη εβδομάδα στα 109,8 ευρώ. Χωρίς τη συμμετοχή των ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ το καλάθι από 115,6 ευρώ που κόστιζε η σταθμισμένη τιμή του έχει μειωθεί στα 98,51 ευρώ.

Ενδεικτικά η τιμή στο χοιρινό από 5,77 ευρώ υποχώρησε στα 4,73 ευρώ το κιλό, το κοτόπουλο από 3,90 ευρώ στα 3,26 ευρώ, τα αλλαντικά από 6,26 στα 5,48 ευρώ, ενώ το γάλα είχε αύξηση εντός καλαθιού εντός 0,91% και εκτός καλαθιού 3,37%.

Όπως σημείωσε ο υπουργός «οι πολίτες έχουν την δυνατότητα να αγοράζουν προϊόντα σε σταθερή τιμή ή σε χαμηλότερες τιμές ενώ χωρίς το καλάθι θα έτρεχαν οι τιμές με τον πληθωρισμό» Ως παράδειγμα ανέφερε την ζάχαρη διότι αν και ο πληθωρισμός τρέχει με 10% το μήνα οι καταναλωτές βρίσκουν ζάχαρη σε σταθερή τιμή εντός καλαθιού. Η μόνη αύξηση όπως είπε, σημειώθηκε στο ψωμί φρατζόλα και πρόσθεσε: «με προβληματίζει γιατί έχει συμβεί αυτό καθώς πέφτει η τιμή των αλεύρων. Περιμένουμε ότι θα πέσει».

Ο Γιάννης Δοξαράς ανέφερε ότι η πλατφόρμα είχε από την αρχή της 360.000 μεταφορτώσεις, κάθε Τετάρτη μπαίνουν 231.000 μοναδικοί επισκέπτες και υπάρχουν 221.000 προσωποποιημένες καλάθια με συμμετοχή 13 φυσικών και 3 διαδικτυακών καταστημάτων 1000 προϊόντα κάθε εβδομάδα και σε ό,τι αφορά στο καλάθι του Αη Βασίλη συμμετέχουν 16 αλυσίδες και θα προστεθούν κι άλλες θα φτάσουν τις 20.

Σύμφωνα με τα στοιχεία το κέρδος καταναλωτή είναι : 15,32 ευρώ / εβδομάδα, 66,40 ευρώ/ μήνα, 796,74 ευρώ / έτος.

