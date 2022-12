Οικονομία

Εορταστικά “καλάθια του νοικοκυριού”: Τι θα περιλαμβάνουν, ποιες αλυσίδες θα συμμετέχουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Πρεμιέρα» σήμερα για το «καλάθι των Χριστουγέννων» στα σούπερ μάρκετ και το «καλάθι του Αη Βασίλη» στα καταστήματα παιχνιδιών

O υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή Σωτήρης Αναγνωστόπουλος και ο υπεύθυνος του e-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ Γιάννης Δοξαράς θα παραχωρήσουν σήμερα συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία θα παρουσιάσουν συγκεντρωτικά στοιχεία και αναλυτικούς πίνακες για την πορεία στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ από την πρώτη ημέρα εφαρμογής της κυβερνητικής πρωτοβουλίας «Καλάθι του Νοικοκυριού»

«Στο «Καλάθι του 'Αη Βασίλη» που ξεκινά σήμερα Τετάρτη ήδη δήλωσαν συμμετοχή και θα συμμετάσχουν οι εξής αλυσίδες παιχνιδιών:

Max Stores

Mουστάκας

Toys-shop.gr

patini.gr

jumbo.gr

perfect toys

koumis toys

toy city

Mothercare

comfuzio. 600-700 κωδικοί!»

Αυτό ανέφερε χθες σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης ενώ γνωστοποίησε τα εξής: «7η εβδομάδα εφαρμογής του «Καλαθιού» και οι μειώσεις συνεχίζονται: Από τα 850 προϊόντα αυξήθηκαν μόνο τα 48 (6%), 129 (15%) μειώθηκαν και τα υπόλοιπα 673 (79%) παρέμειναν ίδια! Αύριο στις 09:30 σε έκτακτη Συνέντευξη Τύπου παρουσιάζουμε όλα τα στοιχεία αναλυτικά».

Σημειώνεται ότι χθες βράδυ αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική σελίδα e-katanalotis οι, συνολικά, 15 αλυσίδες παιχνιδιών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία και τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο «καλάθι του Αη Βασίλη» με τις τιμές τους.

Σήμερα η πρεμιέρα για τα εορταστικά καλάθια

«Πρεμιέρα» σήμερα, Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου, για το «καλάθι των Χριστουγέννων» στα σούπερ μάρκετ και για τον «σάκο του 'Αη Βασίλη» στα καταστήματα παιχνιδιών.

Το «καλάθι των Χριστουγέννων» το οποίο θα διαρκέσει έως τις 4 Ιανουαρίου είναι ένα διευρυμένο, ως προς τις κατηγορίες, «καλάθι του νοικοκυριού» καθώς προστέθηκαν η γαλοπούλα και το μοσχάρι καθώς και τα γλυκίσματα: βασιλόπιτα ή τσουρέκι και η σοκολάτα.

Ο «σάκος του 'Αη Βασίλη» αφορά στην αγορά παιδικών παιχνιδιών που εφαρμόζεται αποκλειστικά για την περίοδο των γιορτών, από 14 Δεκεμβρίου έως και τις 11 Ιανουαρίου.

Δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιοτεχνών Παιδικών Παιχνιδιών και Αμαξών, είναι υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις του κλάδου με ετήσιο τζίρο άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ ενώ τα μικρότερα καταστήματα συμμετέχουν εθελοντικά.

Από τις 10 κατηγορίες που έχει διαμορφώσει το υπουργείο Ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εντάξουν στις λίστες τους τουλάχιστον ένα προϊόν και να το διαθέτουν σε προσιτή τιμή, ιδίως συγκριτικά με τα υπόλοιπα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας.

Τα προϊόντα θα φέρουν στο ράφι πώλησης το ειδικό σήμα που έχει δημιουργηθεί ώστε να τα γνωρίζουν οι καταναλωτές, ενώ η σχετική λίστα με τις τιμές θα αναρτάται στο e-καταναλωτής όπως γίνεται και στο αντίστοιχο «καλάθι του νοικοκυριού».

Ευκρινής κατάλογος των προϊόντων που συνθέτουν το «καλάθι» θα υπάρχει σε εμφανές σημείο στην είσοδο του καταστήματος και θα αναγράφει τις τιμές στις οποίες προσφέρονται τα προϊόντα.

Αναλυτικά οι κατηγορίες είναι:

* Επιτραπέζια / Παζλ

* Παιχνίδια με κούκλες, κουκλόσπιτα και άλλα αξεσουάρ (παιχνίδια μίμησης)

* Βρεφικά παιχνίδια

* Φιγούρες δράσης

* Παιχνίδια κατασκευών και δημιουργίας (π.χ. παιχνίδια με τουβλάκια)

* Οχήματα - Τηλεκατευθυνόμενα

* Ηλεκτρονικά παιχνίδια

* Αθλητικά παιχνίδια (π.χ. μπάλες, παιδικές μπασκέτες και τέρματα)

* Λούτρινα

* Μουσικά παιχνίδια.

Ειδήσεις σήμερα:

16χρονος: Σε επιφυλακή η ΕΛΑΣ για νέα επεισόδια εν αναμονή της απόφασης για τον αστυνομικό

Απόπειρα βιασμού: Χτύπησε 50χρονη και μετά της ζητούσε “ραντεβού”

Απόπειρα βιασμού: Χτύπησε 50χρονη και μετά της ζητούσε “ραντεβού”