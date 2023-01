Πολιτισμός

ΠΟΘΑ: Μοτοπορεία καλλιτεχνών και στάση εργασίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η στάση εργασίας έχει εξαγγελθεί για όλες τις καλλιτεχνικές δραστηιρότητες.

(εικόνα αρχείου)

Νέα κινητοποίηση με μοτοπορεία έως το υπουργείο Παιδείας και στάση εργασίας έχει εξαγγείλει για αύριο Τρίτη 10 του μηνός, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος (ΠΟΘΑ). με σταθερό το αίτημα των καλλιτεχνών «να αποσυρθούν από το Προεδρικό Διάταγμα οι αναφορές στις ειδικότητες των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στην Τέχνη και τον Πολιτισμό και να επανέλθουν τα επαγγέλματα του κλάδου στο καθεστώς ΤΕ για όλους (ή ΠΕ για όσους κλάδους ίσχυε)».

Η στάση εργασίας έχει εξαγγελθεί για όλες τις πρόβες, τις παραστάσεις, τα μαθήματα, τα γυρίσματα, τα studio, τα εργαστήρια από τις 11:30 ως τις 14:30 μ.μ.

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΟΘΑ, η συγκέντρωση στην Αθήνα ξεκινά στις 11.30 π.μ,στο Πεδίον του 'Αρεως και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί μοτοπορεία μέχρι το υπουργείο Παιδείας. Στο Πεδίον του 'Αρεως θα υπάρχει και πούλμαν για την μετακίνηση προς το υπουργείο.Στη Θεσσαλονίκη, η συγκέντρωση ξεκινά στις 12:00 στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου.

«Η πολιτεία ν' αναγνωρίσει έμπρακτα ότι είμαστε επαγγελματίες απόφοιτοι πολυετών απαιτητικών και εξειδικευμένων σπουδών και όχι αμφισβητούμενων Κολεγίων ή Φροντιστηριακών ιδρυμάτων» τονίζει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση και συνεχίζει:«Απώτερος στόχος παραμένει η δημιουργία νέου Νομοθετικού Πλαισίου, το οποίο θα περιλαμβάνει ίδρυση Δημόσιας Τριτοβάθμιας Ανώτατης Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και λύση στο διαχρονικό πρόβλημα της αντιστοίχισης των πτυχίων. Τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που μας δημιουργεί η απουσία αντιστοίχισης των πτυχίων μας είναι αποκλειστική ευθύνη της πολιτείας. Τώρα ήρθε η στιγμή που πρέπει ν' αναλάβει την ευθύνη της».

Στη στάση εργασίας «συμμετέχουν με αποφάσεις τους η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης και η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, διευκολύνοντας τους εκπαιδευτικούς καλλιτεχνικών μαθημάτων να συμμετέχουν στην κινητοποίηση» τονίζει στην ανακοίνωση της, η ΠΟΘΑ.

Για τους καλλιτέχνες έγινε ειδική σύσκεψη την Δευτέρα στο Μαξίμου και ελήφθησαν συγκεκριμένες αποφάσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Κάλυμνος - τροχαίο δυστύχημα: 17χρονος ξεψύχησε στην άσφαλτο

Δράμα: Αεροδιακομιδή παιδιού με σοβαρή λοίμωξη του αναπνευστικού

Λάρισα: Έδεσε τον σκύλο του στο φορτηγό του και τον έσερνε