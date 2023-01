Οικονομία

ΙΟΒΕ: Ενίσχυση του οικονομικού κλίματος τον Δεκέμβριο

Πού οφείλεται μία από τις κορυφαίες ανόδος του τελευταίου 9μήνου.

Μία από τις κορυφαίες ανόδους του τελευταίου εννεάμηνου κατέγραψε τον Δεκέμβριο του 2022 ο δείκτης οικονομικού κλίματος. Ο δείκτης κατέγραψε 104,3 μονάδες, έναντι 101,4 μονάδων τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, η άνοδος αυτή συγκλίνει με τη γενικότερη ευρωπαϊκή τάση, παρά τις επιμέρους εθνικές διαφοροποιήσεις και πηγάζει από τη βελτίωση των προσδοκιών κυρίως στη Βιομηχανία και λιγότερο στις Υπηρεσίες, ενώ και η καταναλωτική εμπιστοσύνη ανακάμπτει στα επίπεδα των αρχών του έτους.

Αντίθετα, παρά την εορταστική περίοδο, οι προσδοκίες στο λιανικό εμπόριο επιδεινώνονται, όπως και στις ιδιωτικές κατασκευές. Οι καλές καιρικές συνθήκες έχουν καθυστερήσει την επίπτωση του ενεργειακού κόστους όσον αφορά τη θέρμανση, ενώ η γενικότερη, αν και μικρή, υποχώρηση των τιμών των ενεργειακών αγαθών διευκόλυνε μια σειρά κλάδων της οικονομίας. Οι αβεβαιότητες σχετικά με τον πληθωρισμό και στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον παραμένουν ισχυρές, όμως, φαίνεται πως έχουν ενσωματωθεί στις προσδοκίες σε μεγάλο βαθμό και σταδιακά εντός της χρονιάς αναμένεται εξασθένισή τους.

Βάσει της έρευνας του ΙΟΒΕ, καθώς η χώρα εισέρχεται σε προεκλογικό περιβάλλον, μπορεί να αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση στον δείκτη κλίματος. Τέτοια βελτίωση καταγράφεται συστηματικά σε όλες σχεδόν τις εκλογικές χρονιές, από το 1981, καθώς νοικοκυριά και επιχειρήσεις προεξοφλούν σειρά μέτρων που θα τους ευνοήσουν, πρόσκαιρα ή μετεκλογικά. Συνολικά, φαίνεται πως οι επικείμενες εκλογές ενεργοποιούν θετικές εκτιμήσεις, τουλάχιστον για τη βραχυπρόθεσμη περίοδο.

Ειδικότερα:

στη βιομηχανία,

, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξασθένησε σημαντικά, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα διατηρήθηκαν αμετάβλητες και οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες ενισχύθηκαν ελαφρά.

στις κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για την παραγωγή υποχώρησαν έντονα, ενώ αντίθετα οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση εξασθένησαν αισθητά.

στο λιανικό εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις υποχώρησαν σημαντικά, με το ύψος των αποθεμάτων να διατηρείται στα ίδια επίπεδα, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων υποχωρούν αισθητά.

στις υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων μεταβλήθηκαν ήπια, όπως και εκείνες για τη ζήτηση, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης βελτιώθηκαν αισθητά.



Στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας υποχώρησαν αισθητά, όπως και οι αντίστοιχες για τη δική τους οικονομική κατάσταση. Παράλληλα αμετάβλητες παρέμειναν οι προβλέψεις για μείζονες αγορές και ενισχύθηκε ελαφρά η πρόθεση για αποταμίευση.

