Οικονομία

ΙΟΒΕ: Σε τροχιά ανόδου ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα

Αντίθετα ττην Ευρωζώνη και ευρύτερα στην ΕΕ το οικονομικό κλίμα επιδεινώθηκε ελαφρώς.



Σε τροχιά ανόδου επανήλθε τον Δεκέμβριο ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλλάδα και διαμορφώθηκε στις 114,2 μονάδες (από 110,0 μονάδες), επίπεδο υψηλότερο σε σχέση με πριν την πανδημία και ιστορικά μέγιστο των τελευταίων 21 ετών, από τον Ιανουάριο του 2001.

Αντίθετα, στην Ευρωζώνη και ευρύτερα στην ΕΕ το οικονομικό κλίμα επιδεινώθηκε ελαφρώς. Συγκεκριμένα, ο δείκτης οικονομικού κλίματος υποχώρησε τον Ιανουάριο, τόσο στην Ευρωζώνη, όσο και στην ΕΕ, και διαμορφώθηκε στις 112,7 και τις 111,6 μονάδες αντίστοιχα, από 113,8 και 113,0 μονάδες αντίστοιχα τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, η ενίσχυση του δείκτη οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα προήλθε κυρίως από νέα σημαντική βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία, σε επίσης ιστορικά υψηλό επίπεδο πολλών ετών, ενώ ηπιότερη ήταν η μεταβολή στις υπηρεσίες και τις κατασκευές. Στο λιανικό εμπόριο, οι προσδοκίες επιδεινώθηκαν σημαντικά.

Όπως σημειώνει το ΙΟΒΕ «η εκ νέου επιβολή περιοριστικών μέτρων λόγω της εξάπλωσης της νέας μετάλλαξης, αν και ηπιότερων και πιο στοχευμένων από ό,τι σε προηγούμενες εξάρσεις της πανδημίας, μπορεί να προξένησε ανησυχία για πιθανή επέκτασή τους μελλοντικά και σε άλλους κλάδους στους οποίους είχαν επιβληθεί περιορισμοί στο παρελθόν. Παρά την επαναφορά περιορισμών, η καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώθηκε ήπια. Έτσι, συνεχίζονται οι διακυμάνσεις που παρουσιάζει στο πρόσφατο τρίμηνο. 'Αλλωστε, τα νοικοκυριά συνεχίζουν να κινούνται σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, χωρίς ισχυρά νέα περιοριστικά μέτρα, παρά τη νέα κλιμάκωση της πανδημίας, αλλά πλέον αναμένοντας πληθωριστικές πιέσεις στα εισοδήματά τους. Η εξέλιξη του τελευταίου παράγοντα τους επόμενους μήνες μπορεί να είναι εξίσου, εάν όχι περισσότερο κρίσιμη, από τις διακυμάνσεις της υγειονομικής κρίσης, για την οικονομία συνολικά. Σε αυτό το πλαίσιο, η σημασία των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ θα ενισχύεται σταδιακά. Για τις προσδοκίες των επιχειρήσεων, θα αυξάνεται και η σημασία της εφαρμογής δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, εξέλιξη κρίσιμη για την έξοδο της οικονομίας από τις συνθήκες της κρίσης».

Αναλυτικότερα:

στη βιομηχανία, το ήπια θετικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση ενισχύθηκε ελαφρά, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα αποκλιμακώθηκαν ήπια και οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες κλιμακώθηκαν ήπια.

στις κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για την παραγωγή ενισχύθηκαν αισθητά, ενώ παράλληλα οι προβλέψεις για την απασχόληση βελτιώθηκαν έντονα.

στο λιανικό εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις υποχώρησαν σημαντικά, με το ύψος των αποθεμάτων να αποκλιμακώνεται έντονα, ενώ οι θετικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων αποκλιμακώνονται αισθητά.

στις υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων διατηρήθηκαν υψηλά και υποχώρησαν ελαφρά, εκείνες για τη ζήτηση υποχώρησαν ήπια, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης μεταβλήθηκαν οριακά.

στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας υποχωρούν ελαφρά όπως και οι αντίστοιχες για τη δική τους οικονομική κατάσταση εντός ενός έτους, ενώ παράλληλα επιδεινώνονται οι εκτιμήσεις για μείζονες αγορές και βελτιώνεται ελαφρά η πρόθεση για αποταμίευση.