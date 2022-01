Οικονομία

Σκυλακάκης: Η οικονομία το 2022 θα πηγαίνει κάθε ημέρα και καλύτερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τον πληθωρισμό, τις επενδύσεις και την στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.



«Πρέπει να είμαστε συνετοί και μετρημένοι με τα δημοσιονομικά γιατί έχουμε την ανάγκη να μειώσουμε το έλλειμμα και από του χρόνου να περάσουμε σε ήπιο πρωτογενές πλεόνασμα» τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση της Πρότασης Δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφερόμενος στον πληθωρισμό, ο κ. Σκυλακάκης είπε πως είναι ένα φαινόμενο που συντριπτικά οφείλετε στην διεθνή αύξηση αγαθών που τις τιμές τους δεν τις ελέγχουμε . Η κυβέρνηση, επισήμανε πως κάλυψε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των αυξήσεων στα οικιακά τιμολόγια του φυσικού αερίου και του ρεύματος και από τον Ιανουάριο θα καλύψει και για τις επιχειρήσεις το 50%. Όμως, οι δυνατότητες , θα πρέπει να το ξέρουμε όλοι μας, πως δεν είναι απεριόριστες.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, σημείωσε πως την περίοδο της πανδημίας κρατήσαμε την οικονομία μας όρθια με τεράστια δημοσιονομική θυσία. Βοηθάμε και θα συνεχίσουμε να βοηθάμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις γιατί η οικονομία μας πάει καλά. Οι επενδύσεις αυξάνονται ήδη θεαματικά, έχουμε περισσότερες εξαγωγές και από το 2019. Υπογράμμισε πως οι εμβληματικές επενδύσεις είναι πολύ σημαντικές γιατί αυτές λειτουργούν «ως τους αρχηγούς του κοπαδιού των επενδυτών». Εκτίμησε πως θα πάει εφέτος καλά και ο τουρισμός όπως έχει πει και ο επικεφαλής της TUI.

Το 2022 η οικονομία μας, είπε ο κ. Σκυλακάκης, θα πηγαίνει κάθε ημέρα και καλύτερα. Έκρουσε πάντως τον κώδωνα ότι «πρώτα θα πρέπει να βγάζουμε τα χρήματα και μετά να τα ξοδεύουμε. Αυτό δεν δουλεύει ανάποδα. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα της Αντιπολίτευσης κατά την διάρκεια της πανδημίας μας έλεγαν: ξοδέψτε τώρα χρήματα που δεν έχουμε. Δανειστούμε σαν να μην υπάρχει αύριο και έχει ο Θεός… αλλά κοιτάξτε κύριοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχετε βρει το λυχνάρι του Αλαντίν, αυτά μας τα λέγατε και το '14 και ήρθε το '15 και τα κάνατε θάλασσα… Μας φορτώσατε φόρους και επειδή δεν μας δάνειζε κανείς ως χώρα καταλήξατε ικέτες στους δανειστές, με όλα όσα ακολούθησαν…»

Σχετικά με έργα και υποδομές που αφορούν την αντιμετώπιση των νέων κλιματικών φαινομένων, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών είπε πως «χρειάζονται επενδύσεις και αυτό κάνει η κυβέρνησή μας. Παραλάβαμε έναν μηχανισμό πάρα πολύ αδύναμο. Με μηδενικές επενδύσεις. Όταν είχαμε τις πλημμύρες της Μάνδρας, η Πολιτική Προστασία επικοινωνούσε ακόμα με fax, εν έτη 2017! ήταν δηλαδή ακόμη στην δεκαετία του '80. Στην ουσία, εμείς ξεκινήσαμε από το μηδέν ή για την ακρίβεια υπό του μηδενός εάν σκεφτούμε και το Μάτι. Με την βοήθεια του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν ξεκινήσει μεγάλες επενδύσεις στην Πολιτική Προστασία. Το πρόγραμμα Αιγίς ύψους 1,7 δις ευρώ εκ των οποίων 408 εκατ ευρώ από το «Ελλάδα 2.0» είναι ένα πρόγραμμα πλήρες. Εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2020 στην διάρκεια της πανδημίας, ξεκίνησε αλλά προφανώς θέλει δύομε τρία χρόνια ώστε ακόμα και με τις ταχύτερες διαδικασίες για να έχουμε την ολοκλήρωσή του, γιατί δεν πατάς ένα κουμπί και αλλάζει όλο το σύστημα. Σημείωσε ότι οι επενδύσεις από το Κράτος από μόνες του δεν αρκούν αλλά θα πρέπει και η Τοπική Αυτοδιοίκηση να αξιοποιήσει το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για να αναβαθμίσει τις υποδομές της και να τις προτάξεις από άλλες επενδύσεις που είναι φιλοεκλογικές όπως άλλωστε και ο ιδιωτικός τομέας και τα νοικοκυριά από την πλευρά τους να προετοιμαστούν καλύτερα για αυτή τη νέα εποχή των ακραίων κλιματικών φαινομένων».

Ειδήσεις σήμερα:

Πάνος Νάτσης: “Ραγίζουν” καρδιές οι αναρτήσεις των συναδέρφων του

League Cup - Σπόρτινγκ: Δεύτερο σερί τρόπαιο με ανατροπή επί της Μπενφίκα

Καιρός: βροχές και καταιγίδες την Κυριακή