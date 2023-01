Πολιτική

Ειδικό δικαστήριο - Παπαδάκου: Όσα είπε η Ράικου είναι ψέματα

Συνεχίστηκε σήμερα η κατάθεση της δημοσιογράφου. Τι είπε για Ράικου και Παπαγγελόπουλο.

Η δημοσιογράφος Γιάννα Παπαδάκου συνέχισε την κατάθεσή της (είχε ξεκινήσει τα Χριστούγεννα) ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου που δικάζεται ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και η πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη.

Η μάρτυς επανέλαβε ότι «όσα είπε η κυρία Ελένη Ράϊκου είναι όλα ψέματα, το μόνο που είπε και δεν είναι ψέμα ήταν το όνομά της» και προσέθεσε ότι η Ελένη Ράϊκου έχει μπλέξει κάποια πραγματικά περιστατικά με το ψέμα, ένα από αυτά είναι ο χρόνος που την επισκέφθηκα δυο φορές στο γραφείο της και προσέθεσε ότι η κυρία Ράϊκου, έχει πλέξει ένα ολόκληρο παραμύθι.

Η Γιάννα Παπαδάκου ανέφερε ότι η κυρία Ράϊκου έπρεπε να είχε αυτοεξαιρεθεί από την υπόθεση της Novartis, καθώς υπήρχαν τρεις καταθέσεις της επίμαχης φαρμακοβιομηχανίας στον κοινό τραπεζικό λογαριασμό που έχει με τον σύζυγό της. Οι καταθέσεις αυτές, κατά τη μάρτυρα, ήταν και η αιτία της τότε παραίτησής της από την Εισαγγελία Διαφθοράς.

Επίσης, ανέφερε η δημοσιογράφος ότι η κυρία Ράϊκου είχε μια αδιαφορία να ερευνήσει πολιτικά πρόσωπα για την υπόθεση της Novartis, ενώ επισήμανε ότι υπάρχουν αντιφατικές καταθέσεις της εισαγγελέως στους ανακριτές, στη Βουλή, κ.λπ.

Η μάρτυς, σε σχετική ερώτηση της προέδρου του Ειδικού Δικαστηρίου Βασιλικής Ηλιοπούλου, απέκλεισε το ενδεχόμενο ο κ. Παπαγγελόπουλος να είχε ζητήσει από την κυρία Ράϊκου να κατασκευάσει κατηγορούμενους, όπως απέκλεισε να είχε κάνει κάποια παρέμβαση για τους Ανδρέα Βγενόπουλου, Μιχάλη Σάλλα, Γιώργο Παπαχρήστο.

Η κυρία Παπαδάκου μέμφθηκε την κυρία Ράϊκου ότι ήταν εκείνη που την ενέπλεξε στην υπόθεση Novartis, επειδή είχε ασκήσει κριτική για τα εμβάσματα της φαρμακοβιομηχανίας που είχαν κατατεθεί στο κοινό τραπεζικό λογαριασμό που είχε με τον συζύγου της.

"Τότε, το 2018 είχα βγει και είπα στο ραδιοσταθμό "Στο Κόκκινο" ότι είναι ασυμβίβαστο εισαγγελέας που ερευνά μια τέτοια υπόθεση ο σύζυγός της να έχει λάβει εμβάσματα από την Novartis. Γι' αυτό παραιτήθηκε, για τα εμβάσματα του συζύγου της. Δεν μπορεί να μην γνώριζε για τα χρήματα που είχαν μπει σε κοινό του λογαριασμό. Το θεωρώ απίστευτο να μην γνώριζε.

Αυτό πίστευα και το πιστεύω και τώρα. Δεν είναι αυτός λόγος αυτοεξαίρεσης;" διερωτήθηκε η δημοσιογράφος και συνέχισε: "Είχε μια απροθυμία να ελέγξει εάν υπήρχαν πολιτικά πρόσωπα, είχε εκθέσεις από το FBI. 'Οταν ερευνάς την "κορωνίδα της διαφθοράς" θα πρέπει να αξιοποιήσεις όλα τα στοιχεία. Μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει στην έρευνά της. Πώς τα χρησιμοποίησε η επόμενη εισαγγελέας Διαφθοράς; Πιστεύω ότι είχε υποχρέωση να τα αξιοποιήσει".

Ο Βασίλης Χειρδάρης συνήγορος της κυρίας Τουλουπάκη με αφορμή ερώτηση προς την κυρία Παπαδάκου, ανέφερε ότι η εντολέας του το 2017 είχε διαβιβάσει στη Βουλή δικογραφία για τον Παναγιώτη Κουρουμπλή, σχετικά με τα εξοπλιστικά προγράμματα, χωρίς όμως να προχωρήσει.

Η δίκη συνεχίζεται αύριο.

