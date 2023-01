Κόσμος

ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν προσφέρει απόλυτη στήριξη στον Λούλα

Πρόσκληση Μπάιντεν στον Βραζιλιάνο ομόλογο του να επισκεφθεί τις ΗΠΑ, την επομένη της εισβολής χιλιάδων οπαδών του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου σε κυβερνητικά κτήρια.

Ο Τζο Μπάιντεν κάλεσε τον Λούλα να τον επισκεφθεί στην Ουάσιγκτον στις αρχές του Φεβρουαρίου, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση Τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα έπειτα από τηλεφωνική συνδιάλεξη του Αμερικανού προέδρου με τον Βραζιλιάνο ομόλογό του χθες Δευτέρα, στην οποία διευκρινίζεται ότι η πρόσκληση έγινε δεκτή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε στη συνομιλία του με τον Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα την «αταλάντευτη υποστήριξη των ΗΠΑ στη βραζιλιάνικη δημοκρατία», την επομένη της επίθεσης χιλιάδων οπαδών του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου εναντίον των εδρών των τριών εξουσιών στην Μπραζίλια.

Η έφοδος αυτή θύμισε σε πολλούς την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο από οπαδούς του αμερικανού πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

