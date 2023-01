Κοινωνία

Κούγιας για Πισπιρίγκου: Δεκάδες ιατροδικαστές θα καταθέσουν υπέρ της

Ο γνωστός ποινικολόγος εμφανίστηκε απόλυτα βέβαιος ότι θα αποδειχθεί πως οι θάνατοι και των 3 παιδιών προήλθαν από παθολογικά αίτια.

Ο ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας, που έχει αναλάβει την υπεράσπιση της Ρούλας Πισπιρίγκου, για την πολύκροτη υπόθεση των θανάτων των 3 παιδιών της, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» και υποστήριξε ότι η υπόθεση ξεκίνησε από την φαντασία κάποιων δημοσιογράφων που για να κάνουν τηλεθεάσεις «έστησαν» την υπόθεση, «διορίζοντας» ακόμη και τους δικηγόρους που την υπερασπίστηκαν, πλημμελώς κατά την άποψη του.

Ο κ. Κούγιας τόνισε ότι από τη στιγμή που ανέλαβε την υπόθεση, άρχισε να στέλνει τα στοιχεία σε ιατροδικαστές και άλλους επιστήμονες ζητώντας την άποψη τους και από εκεί που δεν υπήρχε κανείς να έχει εκφράσει υπερασπιστική άποψη για την κατηγορουμένη, τώρα υπάρχουν περίπου 10 ιατροδικαστές και κάποιοι παθολογοανατόμοι που θα καταθέσουν ότι ο θάνατος των παιδιών οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Ο κ. Κούγιας τόνισε πως ούτε και αύριο θα ξεκινήσει η δίκη για την Τζωρτζίνα, όπως ορίστηκε, καθώς η συγκεκριμένη απόφαση του δικαστηρίου ήταν άστοχη, αφού αύριο επίσης, έχει οριστεί η κυρία Πισπιρίγκου να απολογηθεί για την υπόθεση των θανάτων των άλλων δυο παιδιών.

Τέλος και μεταξύ άλλων, ο κ. Κούγιας εστίασε στο γεγονός – το οποίο χαρακτήρισε οξύμωρο – ότι η ίδια η Πισπιρίγκου που κατηγορείται για τους θανάτους των παιδιών της, είναι αυτή που αμφισβήτησε τις αρχικές γνωματεύσεις που απέδιδαν τους θανάτους σε παθολογικά αίτια και ζήτησε την διερεύνηση των υποθέσεων.

