Κεραμέως για σχολεία: Καμιά συζήτηση για κλείσιμο ή υποχρεωτική μάσκα

Τι είπε η Υπουργός Παιδείας για το νέο σύστημα διορισμών μονίμων εκπαιδευτικών και το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Κυβέρνηση.

Η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε κατηγορηματικά ότι δεν έχει δεχθεί καμία εισήγηση από την επιτροπή των ειδικών ούτε για κλείσιμο των σχολείων λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων κορονοϊού και των ιώσεων, ούτε για υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Όπως είπε η κυρία Κεραμέως, το Υπουργείο Παιδείας, από την πρώτη στιγμή έχει απευθύνει σύσταση στους γονείς να μη στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο όταν έχουν κάποια «ύποπτα» συμπτώματα και μάλιστα έχει ληφθεί πρόνοια και για τις απουσίες, καθώς από τον Νοέμβριο έως και τον Μάρτιο δεν θα προσμετρώντας μέχρι και απουσίες 5 ημερών με την ανάλογη βεβαίωση από γιατρό.

Σε ότι αφορά το θέμα των αναπληρωτών αλλά και των μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών, η κυρία Κεραμέως τόνισε ότι επί 12 χρόνια δεν είχε γίνει ούτε 1 μόνιμος διορισμός εκπαιδευτικού, αλλά τα 2 τελευταία χρόνια, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη προχώρησε σε 25.000 διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών.

Η Υπουργός Παιδείας, υπογράμμισε ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι να εκλείψει το φαινόμενο των αναπληρωτών γιατί αποτελεί στρέβλωση και οι αναπληρωτές να είναι μόνο για να καλύπτον κάποια έκτακτη ανάγκη. Για το λόγο αυτό γίνεται συζήτηση ώστε να καταρτιστεί ένα νομοσχέδιο για να προκριθεί ένα νέο σύστημα διορισμών που θα καλύψει τις πάγιες ανάγκες με τους διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών, αντί των αναπληρωτών.

