Life

Χιονοδρομικά: Επιτέλους χιόνια! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι υψηλές θερμοκρασίες κράτησαν τους λάτρεις του σκι και του σνόουμπορντ μακριά από τις πίστες επί εβδομάδες.

Άσπρισε το τοπίο στα χιονοδρομικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας με την πρόσκαιρη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών. Αυτό είναι το πρώτο χιόνι που πέφτει στις κορυφές των βουνών, το οποίο μπορεί να μην είναι αρκετό για να το «απολαύσουν» οι χιονοδρόμοι, ωστόσο κάνει τους ανθρώπους των χειμερινών σπορ να χαμογελούν και να αισιοδοξούν πως η περίοδος τώρα αρχίζει.

Τα πρώτα χιόνια έπεσαν τις τελευταίες ώρες σε Καϊμακτσαλάν, Σέλι, 3-5 Πηγάδια, Βασιλίτσα, Φαλακρό, σε Λαϊλιά και Μέτσοβο, σε υψόμετρο από τα 1500 μέτρα και πάνω. Οι έως τώρα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες κράτησαν τους λάτρεις του σκι και του σνόουμπορντ μακριά από τις πίστες, όμως εάν τα φαινόμενα συνεχιστούν και βελτιωθεί η χιονοκάλυψη, τότε κάποια χιονοδρομικά θα ξεκινήσουν άμεσα τη λειτουργία τους.

«Πέφτουν τα πρώτα χιόνια και άσπρισε επιτέλους το τοπίο. Δεν είναι αρκετά για να ανοίξουν τα χιονοδρομικά, όμως εάν συνεχιστούν τα φαινόμενα και βελτιωθεί η χιονοκάλυψη τότε σίγουρα κάποιες πίστες θα μπορέσουν να λειτουργήσουν», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το μέλος της Ένωσης Χιονοδρομικών Κέντρων Ελλάδας και στέλεχος της εταιρείας «Ορεινός Τουρισμός ΙΚΕ Υπηρεσίες Χιονοδρομικού Κέντρου» για τα 3-5 Πηγάδια Αλέξανδρος Νουλίκας.

Όπως είπε ο κ. Νουλίκας, φέτος σε όλα τα Βαλκάνια δεν υπήρξαν φαινόμενα για χιονοπτώσεις, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες δεν επέτρεπαν ούτε την παραγωγή τεχνητού χιονιού. Αυτή τη στιγμή, το περισσότερο χιόνι υπάρχει στο Καϊμακτσαλάν, με τη θερμοκρασία να είναι στους -2,2 βαθμούς Κελσίου και να απαιτούνται αλυσίδες ή χιονολάστιχα στον δρόμο, ενώ στη Βασιλίτσα ο υδράργυρος είναι στους -1,3 βαθμούς.

Τα πρώτα χιόνια έπεσαν και στον Παρνασό

Πηγή βίντεο: facebook.com/ Arachovameteo

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: Έβαλε φωτιά στο σπίτι του κι έκανε βουτιά θανάτου στο κενό (εικόνες)

Κεραμέως για σχολεία: Καμιά συζήτηση για κλείσιμο ή υποχρεωτική μάσκα

Δημητρακόπουλος για Φιλιππίδη: Λυτρώθηκε… με την απολογία του