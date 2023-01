Πολιτική

Γλυπτά του Παρθενώνα – Πελώνη: Υπάρχει πρόοδος, αλλά απέχουμε αρκετά

Επέκρινε την αντιπολίτευση για μικροψυχία στον τρόπο που αντιμετωπίζει το θέμα. Τι είπε για τις συνεχείς προκλήσεις της Άγκυρας.

"Έχει υπάρξει πρόοδος στο θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα, αλλά σε κάθε περίπτωση απέχουμε αρκετά ακόμη από την επίτευξη μίας συμφωνίας", ανέφερε στον ΣΚΑΙ 100,3 η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη.

Η κυρία Πελώνη επέκρινε την αντιπολίτευση για μικροψυχία στον τρόπο που αντιμετωπίζει το θέμα, επισημαίνοντας ότι μία τέτοια στάση είναι εντελώς αχρείαστη για ένα τόσο σημαντικό εθνικό ζήτημα.

«Αυτό που χρειάζεται είναι μόνο σοβαρότητα, σταθερότητα και ενότητα» πρόσθεσε.

Αναφορικά με την προκλητική στάση που τηρεί η Τουρκία, η κυρία Πελώνη τόνισε ότι «η Ελλάδα παραμένει ψύχραιμη, δεν απειλεί, αλλά δεν θα δεχτεί υποδείξεις για τα κυριαρχικά της δικαιώματα».

«Παραμένουμε ψύχραιμοι, αλλά είμαστε πάντα και σε ετοιμότητα, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

