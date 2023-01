Πολιτική

Μητσοτάκης – Κόρμαν: Ίδρυση κέντρου του ΟΟΣΑ στην Κρήτη

Ο Πρωθυπουργός υποδέχτηκε τον ΓΓ του ΟΟΣΑ στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μνημόνιο κατανόησης για την ίδρυση κέντρου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης στην Κρήτη υπεγράφη το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου, κατά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον γενικό γραμματέα του ΟΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν (Mathias Cormann).

Η ίδρυση του κέντρου, που αποτελεί πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει ως στόχο την ανάδειξη και την ανάλυση πολιτικών για το δημογραφικό και τη μετανάστευση, ζητημάτων που αφορούν τη Διασπορά, καθώς και την αντιμετώπιση των επιμέρους προκλήσεων που αφορούν στην αγορά εργασίας και τον πληθυσμό.

Το νέο θεματικό κέντρο του ΟΟΣΑ στην Κρήτη για τον Πληθυσμό θα υποστηρίξουν ενεργά ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο Δήμος Χανίων και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Η συνεργασία τους επισφραγίστηκε με μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν το βράδυ της Δευτέρας, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ Ματίας Κόρμαν, ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης και ο πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, Συμεών Τσομώκος. Μάλιστα, στο πλαίσιο του μνημονίου, ο ΟΟΣΑ, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσαν την καθιέρωση του Διεθνούς Συνεδρίου Κρήτης για τον Διάλογο για τον Πληθυσμό (“ International Crete Conference for Dialogue on Population”), το οποίο θα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση στις εγκαταστάσεις του Κέντρου στην Κρήτη, καθώς και μιας σειράς συνοδευτικών εκδηλώσεων για τα επιμέρους ζητήματα που αφορούν τις προτεραιότητες του.

Σε χαιρετισμό που απηύθυνε κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδινής εκδήλωσης, ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ τόνισε πως το Κέντρο Πληθυσμού του ΟΟΣΑ στην Κρήτη θα αξιοποιήσει και θα προωθήσει τις γνώσεις του Οργανισμού σχετικά με τη δυναμική του πληθυσμού και τη σύνδεσή του με την οικονομική ανάπτυξη.

Αναδεικνύοντας έτι περαιτέρω τη σπουδαιότητα του Κέντρου, ο Ματίας Κόρμαν τόνισε πως θα χρησιμεύσει ως κόμβος για την ανάπτυξη ικανοτήτων, μάθησης και πολιτικού διαλόγου. Ειδικότερα, σκιαγράφησε πως οι δραστηριότητές του θα βασιστούν σε δύο πυλώνες: Το Ψηφιακό Παρατηρητήριο Δυναμικής Πληθυσμού, το οποίο θα παρακολουθεί τη μεταβαλλόμενη σύνθεση και κατανομή των πληθυσμών του κόσμου και Το Ετήσιο Συνέδριο Κρήτης για τον Διάλογο για τον Πληθυσμό, που θα φιλοξενηθεί στα Χανιά, σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ Δελφών.

