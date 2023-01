Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας: Σύλληψη για αρπαγή, βιασμό και κλοπή γυναίκας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η καταγγελία της γυναίκας για την κράτησή της από τον 35χρονο. Πώς ταυτοποιήθηκε ο κατηγορούμενος.

Ένας 35χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χθες Δευτέρα, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, από αστυνομικούς του τοπικού Τμήματος Ασφαλείας, κατηγορούμενος για αρπαγή, βιασμό και κλοπή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 35χρονος κατηγορείται ότι άρπαξε και κατακρατούσε παράνομα στο σπίτι του 32χρονη από την Βουλγαρία, κατά το χρονικό διάστημα από 6 ως 9 Ιανουαρίου 2023, εξαναγκάζοντάς την σε γενετήσιες πράξεις με απειλή κινδύνου της ζωής των παιδιών της.

Η 32χρονη κατάφερε να βγει από το σπίτι και αμέσως μετά πήγε στο Τμήμα Ασφαλείας Παντελεήμονα, όπου έκανε σχετική καταγγελία.

Αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον κατηγορούμενο και μετά από αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν, ενώ βρήκαν πάνω του και την ταυτότητα του θύματος, την οποία είχε κλέψει.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Καλιφόρνια: Καταστροφικές πλημμύρες – Εκκενώνονται επαύλεις διασήμων (εικόνες)

Εθνική Οδός: Αυτοκίνητο γλίστρησε και τούμπαρε (εικόνες)

Ντέιβιντ Μπόουι: Η ζωή και η καριέρα του ροκ σταρ