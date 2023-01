Κόσμος

Τουρκία: εισαγγελική πρόταση για να τεθεί εκτός νόμου το φιλοκουρδικό HDP

Το τρίτο κόμμα της Τουρκίας προτείνει ο Εισαγγελέας του Συνταγματικού Δικαστηρίου να τεθεί εκτός νόμου.

Εισαγγελέας ζήτησε σήμερα από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας να θέσει εκτός νόμου το φιλοκουρδικό κόμμα HDP με την κατηγορία της τρομοκρατίας, μερικούς μήνες πριν από τη διεξαγωγή βουλευτικών και προεδρικών εκλογών στη χώρα.

Ο γενικός εισαγγελέας του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου κατηγόρησε το Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών (HDP), το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα στο τουρκικό κοινοβούλιο, ότι συνδέεται «με οργανικό τρόπο» με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), μια ένοπλη οργάνωση την οποία η Άγκυρα και οι δυτικοί σύμμαχοί της έχουν χαρακτηρίσει «τρομοκρατική».

«Ενεργούν σχεδόν σαν γραφείο στρατολόγησης» του PKK, δήλωσε ο εισαγγελέας Μπεκίρ Σαχίν μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά την έξοδό του από το Συνταγματικό Δικαστήριο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Το HDP, που αρνείται ότι συνδέεται με το PKK, έχει διορία ενός μήνα για να παρουσιάσει την υπεράσπισή του, εξήγησε εκπρόσωπος του κόμματος.

Για να τεθεί εκτός νόμου το κόμμα απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων των 15 μελών του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Την Πέμπτη το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας αποφάσισε, με οκτώ ψήφους υπέρ και επτά κατά, να ανασταλεί η παροχή κρατικής επιχορήγησης στο HDP.

Φέτος το φιλοκουρδικό κόμμα θα έπρεπε να λάβει από το κράτος 539 εκατομμύρια τουρκικές λίρες (26,7 εκατ. ευρώ), με το ένα τρίτο του ποσού να έπρεπε να καταβληθεί πριν από τις 10 Ιανουαρίου.

Το HDP χαρακτήρισε την απόφαση αυτή «κατάχρηση δικαίου» και έχει διορία ενός μήνα για να την προσβάλει.

Στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές το HDP κέρδισε το 12% των ψήφων, με κάποιους αναλυτές να εκτιμούν ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις επικείμενες προεδρικές εκλογές, που είναι προγραμματισμένες για την άνοιξη.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θεωρεί το κόμμα μαύρο πρόβατο από το 2015, όταν του στέρησε την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Από το 2016, χρονιά κατά την οποία συνελήφθη ο επικεφαλής του Σελαχατίν Ντεμιρτάς ο οποίος παραμένει φυλακισμένος, το HDP βρίσκεται στο στόχαστρο των αρχών.

Πολλά στελέχη και μέλη του έχουν επίσης συλληφθεί και δεκάδες δήμαρχοι που πρόσκεινται στο HDP – οι οποίοι είχαν εκλεγεί κυρίως στη νοτιοανατολική Τουρκία όπου ζουν πολλοί Κούρδοι—αντικαταστάθηκαν από αξιωματούχους που όρισε η τουρκική κυβέρνηση.

Η διαδικασία για να τεθεί εκτός νόμου το HDP ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2021.

