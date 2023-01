Πολιτική

Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Ακύρωση από δικαστήριο της Τρίπολης

Η απόφαση του δικαστηρίου της Τρίπολης για το μνημόνιο Τουρκίας - Λιβύης.

Το δικαστήριο της Τρίπολης σταμάτησε τη συμφωνία εξερεύνησης φυσικού αερίου-πετρελαίου μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Σύμφωνα με πηγές, η εκτέλεση έχει ανασταλεί. Η δικαστική υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη..

