ΟΤΑ - Παιδικοί σταθμοί: 24ώρη απεργία για το δυστύχημα στο Ξυλόκαστρο

Απεργιακές κινητοποιήσεις από την ΠΟΕ - ΟΤΑ, για το μοιραίο τροχαίο δυστύχημα που στοίχησε τη ζωή στη 45χρονη στο Ξυλόκαστρο.

Με αφορμή το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε μία υπάλληλο καθαριότητας στο Ξυλόκαστρο, η ΠΟΕ - ΟΤΑ, εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία, τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν κινητοποιήσεις για το εν λόγω περιστατικό και την Τρίτη 17 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί 24ωρη απεργία των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Πιο συγκεκριμένα, η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αποφάσισε ομόφωνα:

1. Προκηρύσσει 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ για τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση την ΤΡΙΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023.

2. Την πραγματοποίηση Συγκέντρωσης Διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας (Σταδίου 29-Αθήνα) την ίδια ημέρα και ώρα 10.00 το πρωί. Θα ακολουθήσει πορεία στο Υπουργείο Εσωτερικών (Βασ. Σοφίας 15) όπου θα ζητηθεί συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη.

3. Την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προκειμένου να ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις.

Κατα συνέπεια, λόγω της πανελλαδικής απεργίας και οι παιδικοι σταθμοί των ΟΤΑ, θα παραμείνουν κλειστοί.

Δελτίο Τύπου για τον τραγικό θάνατο εργαζομένης στο Δήμο Ξυλοκάστρου, εξέδωσε και η ΑΔΕΔΥ, στο οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι "στεκόμαστε απέναντι σε όλους όσους αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους ως «αναλώσιμους».

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

"Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια της συναδέλφισσας εργαζόμενης στην καθαριότητα του Δήμου Ξυλοκάστρου, πολύτεκνης μητέρας, που έχασε τη ζωή της πέφτοντας θύμα της αντεργατικής πολιτικής κυβέρνησης και Τοπικών Αρχών, που αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους και την υγεία και ασφάλειά τους ως κόστος. Κόστος που προσπαθούν να το περιορίσουν όσο περισσότερο γίνεται, φτάνοντας στο σημείο αξιοποιώντας όλο το αντεργατικό πλαίσιο που έχουν «συνυπογράψει» να χρησιμοποιούν εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με «μαύρη» εργασία, δηλ. με «ψίχουλα» και ανασφάλιστους.

Δεν μπορεί κανείς να κάνει ότι «πέφτει από τα σύννεφα», γιατί το πλαίσιο αυτό έχει διαμορφωθεί έτσι με τις νομοθετικές ρυθμίσεις όλων των κυβερνήσεων (Καλλικράτης, Κλεισθένης κλπ) ώστε οι ΟΤΑ να λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ακόμα και στις μη ιδιωτικοποιημένες υπηρεσίες τους, οι Δήμαρχοι και οι Περιφερειάρχες να μπορούν να τα «νομιμοποιούν» όλα, να κάνουν όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση ακόμα και μετά θάνατον προσλήψεις και αναγγελίες προσλήψεων!!!

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει όλο το απαράδεκτο αντεργατικό πλαίσιο και απαιτεί ΑΜΕΣΑ μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους Δήμους και σε όλες τις κρίσιμες υπηρεσίες, την άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια όλων των εργαζομένων καθώς και μέτρων στήριξης της οικογένειας της συναδέλφισσας."

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας άνδρας έπεσε, υπό αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, με ταχύτητα πάνω στο απορριμματοφόρο και χτύπησε τη γυναίκα υπάλληλο του Δήμου η οποία εκείνη την ώρα βρίσκονταν στο ανυψωτικό, ώστε να αδειάσει τα σκουπίδια.

Η άτυχη γυναίκα διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείου Κορίνθου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Ο οδηγός του Ι.Χ. τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο της Κορίνθου.

