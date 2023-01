Τοπικά Νέα

Missing alert: Εξαφάνιση 15χρονης από δομή στην Θεσσαλονίκη

Δύο είναι οι ανήλικες που αγνοούνται από την δομή παιδικής προστασίας, όπως αναφέρει "Το Χαμόγελο του Παιδιού'. Μπορείτε να βοηθήσετε;

"Διπλός συναγερμός" έχει σημάνει στις Αρχές της Θεσσαλονίκης για την εξαφάνιση δύο ανήλικων κοριτσιών από δομή παιδικής προστασίας στην Θεσσαλονίκη.

Στην μία περίπτωση πρόκειται για μια 16χρονη τα ίχνη της οποίς χάθηκαν από την δομή στο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης.

Ωστόσο, παράλληλα εξαφανίστηκε και μια 15χρονη, η οποία επίσης αναζητείται, όπως ενημέρωσε με νεότερη ανακοίνωση του ο Σύλλογος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»:

«Στις 09.01.2023, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από δομή παιδικής προστασίας στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, η ανήλικη Μαρία Μ. 15 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μαρία Μ. έχει ύψος 1.65 μ., ζυγίζει 70 κιλά, έχει κοντά καστανά μαλλιά με ξανθιές ανταύγειες και καστανά μάτια.

Φορούσε ένα μαύρο παντελόνι cargo, μια γκρι φούτερ και ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ ».