Χίθροου: “Συναγερμός” από δέμα με ουράνιο

Η ανακοίνωση των βρετανικών Αρχών για τον εντοπισμό ουρανίου στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας.

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως διενεργεί έρευνα μετά τον εντοπισμό και την κατάσχεση δέματος που περιείχε ουράνιο στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου.

Ο εντοπισμός του υλικού έγινε την 29η Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια συνηθισμένου ελέγχου μελών της συνοριοφυλακής, διευκρίνισε η αστυνομία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής ταμπλόιντ The Sun, η οποία ήταν η πρώτη που αναφέρθηκε στην κατάσχεση, το πακέτο προερχόταν από Πακιστάν και έφθασε στην Αγγλία με αεροσκάφος που απογειώθηκε από το Ομάν.

Το ουράνιο βρισκόταν μέσα σε φορτίο με μετάλλευμα σκραπ και οι αστυνομικοί που διενεργούν την έρευνα εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε «λαθεμένος χειρισμός» του —δυνητικά θανατηφόρου— υλικού στο Πακιστάν, μετέδωσε το BBC.

«Θέλω να καθησυχάσω τον πληθυσμό: η ποσότητα του ραδιενεργού υλικού ήταν εξαιρετικά μικρή» και ειδικοί «συμπέραναν πως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος» για τους Βρετανούς, τόνισε στον Τύπο ο επικεφαλής της αστυνομίας Ρίτσαρντ Σμιθ.

«Αν και η έρευνά μας βρίσκεται σε εξέλιξη, το δέμα δεν μοιάζει να συνδέεται με καμιά άμεση απειλή», πρόσθεσε.

