Australian Open: Αποκλείστηκε η Δέσποινα Παπαμιχαήλ

Εκτός Αυστραλιανού Όπεν η Ελληνίδα τενίστρια. Η θέση της στην παγκόσμια κατάταξη.

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ δεν κατάφερε να συνεχίσει με νίκη στα προκριματικά του Australian Open, καθώς ηττήθηκε στο τουρνουά της Μελβούρνης από τη Σέρβα και Νο 153 του κόσμου Όλγα Ντανίλοβιτς με 6-3 και 6-1 σε 78 λεπτά.

Να σημειωθεί πως η Παπαμιχαήλ (Νο 158 στην παγκόσμια κατάταξη) είχε κερδίσει την Νο 111 του κόσμου Ρέκα Λούκα Γιάνι επικρατώντας με 6-1, 6-0 για τον 1ο προκριματικό γύρο του Australian Open, σημειώνοντας παράλληλα την πρώτη νίκη καριέρας στη διοργάνωση.

