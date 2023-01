Κοινωνία

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία του

Η ανακοίνωση της οικογένειας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου για την κηδεία του.

Tη Δευτέρα στη Μητρόπολη από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο θα γίνει η κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου όπως ανακοίνωσε επισήμως η οικογένειά του.

Η ανακοίνωση της οικογένειας για την κηδεία

«Η εξόδιος ακολουθία του Βασιλέως Κωνσταντίνου θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2023 στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο Τατοΐου. Ο χρόνος της ακολουθίας, της ταφής καθώς και η παραμονή της σορού στην Εκκλησία θα προσδιοριστεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Προσωπικό Γραφείο Βασιλέως Κωνσταντίνου, Πρώην Βασιλέως των Ελλήνων».

Τι ζήτησε από τον Ιερώνυμο η οικογένεια

Νωρίτερα, είχε κατατεθεί αίτημα από την οικογένεια στη Μητρόπολη, με την Ιερά Σύνοδο να εκδίδει σχετική ανακοίνωση.

«Σήμερα ο Μακαριώτατος και οι Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί εξέφρασαν τα θερμά τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκδημήσαντος τέως Βασιλέως Κωνσταντίνου Β’, η οποία και τους προσκάλεσε στην τέλεση της Εξοδίου Ακολουθίας κατά τα προβλεπόμενα υπό της εκκλησιαστικής τάξεως και εθιμοτυπίας», τονιζόταν σε ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου, μετά το τέλος της συνεδρίασης.

Θα ταφεί ως ιδιώτης

Υπενθυμίζεται ότι, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα το Μαξίμου, ο Κωνσταντίνος Γλύξμπουργκ θα ταφεί ως ιδιώτης στο Τατόι, ενώ δεν θα υπάρξουν τιμές αρχηγού κράτους ή λαϊκό προσκύνημα.

«Σχετικά με την κηδεία του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου, σε διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αποφασίστηκαν τα εξής:

Ο τέως Βασιλιάς θα ταφεί ως ιδιώτης,Η ταφή θα πραγματοποιηθεί κοντά στους προγόνους του στο Τατόι,Σε συνεννόηση της κυβέρνησης με την οικογένεια θα οριστεί ο Ναός στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η Εξόδιος Ακολουθία,Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει στην κηδεία η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη,Θα τηρηθούν όλες οι διαδικασίες που προβλέπει το Πρωτόκολλο για τους επίσημους από το εξωτερικό που θα παραστούν στην κηδεία»

