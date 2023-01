Κοινωνία

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Θα τελεστεί από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Η ανακοίνωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για την εξόδιο ακολουθία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για τον μήνα Ιανουάριο, υπό την προεδρία του αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου και σε ανακοινωθέν που εκδόθηκε αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως η κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου θα τελεστεί από τον Αρχιεπίσκοπο.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν που εξεδόθη, ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και οι συνοδικοί εξέφρασαν τα θερμά τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου Β', «η οποία και τους προσκάλεσε στην τέλεση της Εξοδίου Ακολουθίας κατά τα προβλεπόμενα υπό της εκκλησιαστικής τάξεως και εθιμοτυπίας».

Αυτό που ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί είναι ο ναός στον οποίο θα γίνει η κηδεία.

Σε διυπουργική σύσκεψη που έγινε νωρίτερα, κηδεία του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου, υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αποφασίστηκαν τα εξής:

θα ταφεί ως ιδιώτης, Ο τέως Βασιλιάς

κοντά στους προγόνους του στο Τατόι, Η ταφή θα πραγματοποιηθεί

Σε συνεννόηση της κυβέρνησης με την οικογένεια θα οριστεί ο Ναός στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η Εξόδιος Ακολουθία,

Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει στην κηδεία η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη,

η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, Θα τηρηθούν όλες οι διαδικασίες που προβλέπει το Πρωτόκολλο για τους επίσημους από το εξωτερικό που θα παραστούν στην κηδεία.

Από την Κυβέρνηση, επισημαίνεται ότ ι εάν επιλεγεί από την οικογένεια του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου η εξόδιος ακολουθία να ψαλεί στην Μητρόπολη Αθηνών, δεν θα εκτεθεί η σορός σε λαϊκό προσκύνημα, κάτι που θα μπορέσει να γίνει εάν επιλεγεί άλλος ναός από την οικογένεια του τέως βασιλιά.