ΕΟΠΥΥ: Η λίστα με τα 15 ακριβά φάρμακα για τα οποία απαιτείται ηλεκτρονική προέγκριση

Νέος κατάλογος του ΕΟΠΥΥ για φάρμακα υψηλού κόστους. Ποια είναι τα ακριβά φάρμακα που προστίθενται και ποιες παθήσεις αφορούν.

Στην αναθεώρηση του καταλόγου φαρμάκων υψηλού κόστους σοβαρών παθήσεων για τα οποία απαιτείται ηλεκτρονική προέγκριση, προχώρησε ο ΕΟΠΥΥ με την προσθήκη 15 ακόμη σκευασμάτων.

Όπως αναφέρεται, ο κατάλογος περιλαμβάνει 98 συνολικά προϊόντα, ενώ τα 15 νέα είναι τα εξής:

CUFENCE (θεραπεία της νόσου του Γουίλσον). DARZALEX (για την αμυλοείδωση ελαφρών αλύσεων). DOPTELET (για την βαριά θρομβοπενία σε ενήλικους ασθενείς με χρόνια ηπατική νόσο). DUPIXENT (μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα). EMGALITY (προφύλαξη από την ημικρανία). EVENITY (σοβαρή οστεοπόρωση σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με υψηλό κίνδυνο κατάγματος). LUXTURNA (απώλεια της όρασης λόγω κληρονομικής αμφιβληστροειδικής δυστροφίας). NEXOBRID (αφαίρεση της εσχάρας σε ενήλικες με βαθιά μερικού και πλήρους πάχους θερμικά εγκαύματα). OLUMIANT (ατοπική δερματίτιδα). REBLOZYL (εξαρτώμενη από μεταγγίσεις αναιμία λόγω μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων). RINVOQ (ατοπική δερματίτιδα). TEGSEDI (πολυνευροπάθεια σταδίου 1 ή σταδίου 2 σε ενήλικες ασθενείς με κληρονομική αμυλοείδωση από τρανσθυρετίνη). VYNDAQEL (θεραπεία της σχετιζόμενης με την τρανσθυρετίνη αμυλοείδωσης σε ενήλικες ασθενείς με σταδίου 1 συμπτωματική πολυνευροπάθεια και για τη θεραπεία της φυσικού τύπου ή κληρονομικής, σχετιζόμενης με την τρανσθυρετίνη αμυλοείδωσης σε ενήλικες ασθενείς με μυοκαρδιοπάθεια (ATTR-CM)). ZEJULA (καρκίνος των ωοθηκών, της σάλπιγγας ή πρωτοπαθή καρκίνο του περιτοναίου). ZOLGENSMA (νωτιαία μυϊκή ατροφία).

Διευκρινίζεται ότι για όλες τις ενδείξεις εγκεκριμένων φαρμάκων θετικής λίστας, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα σχετική υπουργική απόφαση ένταξης στον θετικό κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων, απαιτείται διαδικασία προέγκρισης για την αποζημιωσή τους.

Υπενθυμίζεται ότι για τα φάρμακα για την ηπατίτιδα C του καταλόγου, τα αιτήματα εισάγονται στο μητρώο της ηπατίτιδας C.

Για την ένταξη των παραπάνω φαρμάκων στη διαδικασία, υπάρχει σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης φαρμακευτικής δαπάνης.

