Πέθανε ο Τζεφ Μπεκ: Θρήνος για τον θρύλο της μουσικής

Θλίψη στον κόσμο της μουσικής προκάλεσε το άγγελμα του θανάτου του Τζεφ Μπεκ. Τι αναφέρουν τραγουδιστές για την απώλεια.

Ο θρυλικός βρετανός κιθαρίστας Τζεφ Μπεκ, ο οποίος έγινε διάσημος τα χρόνια του 1960 με το συγκρότημα της ροκ The Yardbirds, πέθανε στα 78 του χρόνια εξαιτίας μηνιγγίτιδας, ανακοίνωσε η οικογένειά του την Τετάρτη το βράδυ.

«Εξ ονόματος της οικογένειας, με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε την είδηση του θανάτου του Τζεφ Μπεκ. Αφού προσβλήθηκε ξαφνικά από βακτηριακή μηνιγγίτιδα, πέθανε ειρηνικά χθες», σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο του μουσικού.

Γεννημένος τον Ιούνιο του 1944 στο Λονδίνο, ο Τζεφ Μπεκ θεωρείται από τους καλύτερους κιθαρίστες της ροκ, της χαρντ ροκ, των μπλουζ, ακόμη και της τζαζ όλων των εποχών, μαζί με τον Έρικ Κλάπτον και τον Τζίμι Πέιτζ, με τον οποίος έπαιζαν μαζί στο συγκρότημα The Yardbirds.

Τα χρόνια του 1960 και του 1970 ίδρυσε και αποτέλεσε την ψυχή του συγκροτήματος της “χαρντ ροκ” The Jeff Beck Group, μαζί με τον τραγουδιστή Ροντ Στιούαρτ και τον κιθαρίστα Ρον Γουντ, προτού κάνει μακρά σόλο καριέρα.

«Κανένας δεν έπαιζε κιθάρα όπως ο Τζεφ», ανέφερε μέσω Twitter ο Τζιν Σίμονς του συγκροτήματος Kiss.

Ο Τόνι Αϊόμι του συγκροτήματος Black Sabbath υποκλίθηκε με τη σειρά του στον «απίστευτο, εμβληματικό, ιδιοφυή κιθαρίστα», προσθέτοντας «δεν θα υπάρξει ποτέ άλλος Τζεφ Μπεκ».

Ο τραγουδιστής Πολ Γιανγκ τόνισε από την πλευρά του πως «συγκλονίστηκε» όταν έμαθε την είδηση «του ξαφνικού και τραγικού θανάτου του θρυλικού κιθαρίστα Τζεφ Μπεκ».

