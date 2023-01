Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: Επείγουσα διακομιδή παιδιού στην Αθήνα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την άμεση μεταφορά του μικρού ασθενή στο Νοσοκομείο Παίδων, στην Αθήνα. Τι αναφέρει “Το Χαμόγελο του Παιδιού”

Επείγουσα διακομιδή ενός παιδιού 2,5 ετών με νευροβλάστωμα από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Μονάδα Μεταμόσχευσης σε Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του «Το Χαμόγελο του Παιδιού», την οικογένεια θα υποδεχτεί στο Νοσοκομείο της Αθήνας Κοινωνική Λειτουργός του Οργανισμού για την ολιστική στήριξη, τόσο του παιδιού όσο και της οικογένειας, καλύπτοντας οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει.

«Ευχόμαστε από καρδιάς να πάνε όλα κατ’ ευχήν και να επιστρέψει υγιής και γρήγορα πίσω στη θαλπωρή του σπιτιού του!», αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Ειδήσεις σήμερα:

Κούγιας για Πισπιρίγκου: η Ανακρίτρια την ρωτούσε αν βλέπει όνειρα, λες και ήταν σε πρωινάδικο (βίντεο)

Μαρούσι: η στιγμή της έκρηξης σε σύνδεσμο φιλάθλων (βίντεο)

Σαμαράς για κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Οι Δημοκρατίες δεν αποσιωπούν το παρελθόν τους