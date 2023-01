Πολιτική

Οικονόμου: η κυβέρνηση δεν υπαγορεύει τις απόψεις της στη Δικαιοσύνη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις κρίσεις, τα κοινωνικά προβλήματα και τις κυβερνητικές αντιδράσεις. Η Δικαιοσύνη και η Οικονομία.

«Η κυβέρνησή μας ξεκίνησε το έργο της παραλαμβάνοντας μια Ελλάδα σε θέση μειονεξίας και υστέρησης σε κάθε τομέα εξαιτίας της κρίσης των μνημονίων. Σχεδόν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας ξέσπασαν ακόμα μεγαλύτερες κρίσεις: η μεταναστευτική εισβολή, η πανδημία, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η ενεργειακή κρίση. Κρίσεις οι οποίες δεν είχαν όμοιό τους μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα περίμενε κανείς μια χώρα σαν την Ελλάδα με εμφανείς ελλείψεις να πέσει στο καναβάτσο, να πετάξει λευκή πετσέτα και να μείνει για χρόνια δέσμια στο φαύλο κύκλο της υστέρησης», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Αντέτεινε ότι σήμερα 3,5 χρόνια μετά «οι πολίτες ξέρουν άμεσα με αποδείξεις που έχουν βιώσει στην προσωπική τους ζωή ότι πετύχαμε πολλά ώστε όχι μόνο να μη βυθιστεί η Ελλάδα αλλά να ανταπεξέλθει στα προβλήματα με τρόπο πολύ καλύτερο από πολλές χώρες της ΕΕ. Οι κρίσεις μας έπληξαν σφοδρά, μας επηρέασαν έντονα, μας δημιούργησαν πολλά προβλήματα, μας στενοχώρησαν και αρκετές φορές μας έκαναν να είμαστε απαισιόδοξοι αλλά δεν μας έριξαν στο καναβάτσο σε καμία περίπτωση. Δεν παραδοθήκαμε. Αντίθετα πετύχαμε να σταθούμε όρθιοι αρχικά και στη συνέχεια να σημειώσουμε επιδόσεις που μας κατατάσσουν σήμερα στην πανευρωπαϊκή πρωτοπορία, στην ανάπτυξη της οικονομίας, στην κοινωνική προστασία και στήριξη, στον εκσυγχρονισμό της χώρας».

Υπογράμμισε ότι τα κοινωνικά προβλήματα παραμένουν και η κοινωνία περιμένει από την κυβέρνηση. «Με ανανεωμένη εντολή συνέχειας, συνέπειας, σταθερότητας θα πάμε καλύτερα δίνοντας έμπρακτες λύσεις στις αγωνίες και στα προβλήματα της κοινωνίας. Ανοίγοντας νέες προοπτικές και νέες ευκαιρίες για όλους και κυρίως για τους νέους ανθρώπους», πρόσθεσε.

Στο σημείο αυτό τόνισε πως η αντιπολίτευση στην προσπάθεια αυτή έχει να αντιτάξει ένα συντονισμένο σχέδιο φθοράς. «Έναν συντονισμένο πόλεμο φθοράς ο οποίος δεν είναι πολιτικός» γιατί όπως είπε «τα μέσα που χρησιμοποιούνται δεν έχουν καμιά σχέση με την πολιτική έτσι όπως την αντιλαμβάνεται και η κυβέρνηση και η κοινωνία». Την κατηγόρησε ότι με τα μέσα που χρησιμοποιεί εξυπηρετεί μόνο μικροκομματικά συμφέροντα, παρέες και μειοψηφίες που βάζουν το ατομικό πάνω από το συλλογικό και το πατριωτικό.

Ως τελευταίο εγχείρημα ανέφερε την «εκ νέου υπονόμευση της ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Τη Δικαιοσύνη κάποιοι τη θέλουν α-λα-καρτ. Την επαινούν και τη στηρίζουν όταν οι αποφάσεις και οι ενέργειές της εξυπηρετούν τις προσωπικές και κομματικές τους επιδιώξεις. Την κατηγορούν και τη μάχονται σε αντίθετη κατεύθυνση».

Υπογράμμισε πως αυτή η συμπεριφορά απάδει από τη θεσμικότητα τονίζοντας ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να προστατεύεται και να στηρίζεται απροϋπόθετα προκειμένου να κάνει τη δουλειά της.

Όπως χαρακτηριστικά είπε «η κυβέρνηση δεν υπαγορεύει τις απόψεις και το ρόλο ούτε της Δικαιοσύνης, ούτε των ανεξάρτητων αρχών. Δεν πολιτικοποιεί και πολύ περισσότερο δεν κομματικοποιεί το ρόλο τους».

Επεσήμανε ότι αντιθέτως κάποιοι άλλοι προσεγγίζοντας στενότατα κάποιες ανεξάρτητες αρχές προσπαθούν να μας πείσουν ότι κόπτονται για την ανεξαρτησία τους.

«Η κυβέρνησή μας είναι πόλος θεσμικότητας και επιμένει σταθερά στη θεσμική λειτουργία των αρχών. Η αμφισβήτηση των νόμων, η παρότρυνση σε ανυπακοή, οι επιθέσεις στους εκπροσώπους της Δικαιοσύνης πολλές φορές και στη Δικαιοσύνη την ίδια, οι θεατρινισμοί, οι μεγαλοστομίες, είναι επικίνδυνα μονοπάτια και καλά θα κάνουν οι πολιτικοί κυρίως παράγοντες να αναλογιστούν σοβαρά τη στάση τους αυτή».

Στη συνέχεια περνώντας στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι σύμφωνα και με την τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ για τη χώρα μας καταγράφει εξαιτίας της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων, ισχυρή ανάκαμψη, σημαντική αναβάθμιση των παραγωγικών δυνατοτήτων και υψηλή ανθεκτικότητα. Καταγράφει επίσης σημαντική μείωση της ανεργίας, βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών, αύξηση των εξαγωγών και των επενδύσεων, καθώς και σημαντική πρόοδο στην αποκατάσταση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Ο κ. Οικονόμου είπε ότι είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο γραμματέας του ΟΟΣΑ ο κ. Κόρμαν παρουσιάζοντας την έκθεση του Οργανισμού υπογράμμισε ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται στο σωστό δρόμο και είναι σημαντικό να συνεχίσει στο ίδιο πλαίσιο.

Επίσης χαρακτήρισε αξιοσημείωτη την αναφορά ότι στη διάρκεια των αλλεπάλληλων κρίσεων η ελληνική οικονομία ξεπέρασε τις προβλέψεις που είχε ο Οργανισμός και αποδείχθηκε σε πολλά μέτωπα η θετική έκπληξη για την Ευρώπη.

Επανέλαβε ότι η κυβέρνηση στήριξε και θα συνεχίσει να στηρίζει τα κοινωνικά στρώματα που χρειάζονται μεγαλύτερη βοήθεια εξαιτίας των εισαγόμενων κρίσεων και θέτει ως επόμενο στοίχημα την αύξηση των μισθών ώστε να συγκλίνουν με τους ισχυρότερους ευρωπαϊκούς. Θέτει ως προτεραιότητα την προσιτή στέγη, ιδίως για τη νέα γενιά κι ένα σύστημα δημόσιας υγείας με αξιοπρεπή φροντίδα για όλους.

Αναφέρθηκε μάλιστα στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης για την ίδρυση ερευνητικού κέντρου του ΟΟΣΑ στην Κρήτη, με αντικείμενο τη διασύνδεση των πληθυσμιακών και των οικονομικών δεδομένων.

Ακολούθως ο κ. Οικονόμου πέρασε στο κομμάτι της ανεργίας επισημαίνοντας πως «η ανεργία στην Ελλάδα σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ και τη Eurostat μειώθηκε τον Νοέμβριο στο 11,4%, από 17,5% που ήταν το καλοκαίρι του 2019. Παρά τη διεθνή κρίση συνεχίζει να μειώνεται και είναι ήδη έξι μονάδες κάτι «από εκεί που μας την παρέδωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ».

Υπογράμμισε ότι η βελτίωση είναι θετική αλλά όχι επαρκής εξέλιξη και η κυβέρνηση συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις πολιτικές και τα προγράμματα τόνωσης της απασχόλησης.

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε αναλυτικά σε μια σειρά δράσεων που υλοποιούνται σήμερα για τους νέους.

