Αθλητικά

Οπαδική βία: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες επεισοδίου στο παιχνίδι Λεβαδειακού - Ολυμπιακού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας εκ των οπαδών είχε απασχολήσει τις Αρχές και το 2014.

(αρχείου)

Στις 9 Noεμβρίου διεξήχθη η αναμέτρηση μεταξύ Λεβαδειακού και Ολυμπιακού Πειραιώς.

Στο γκολ του Ανδρούτσου, όπου ήταν και το νικητήριο για την ομάδα των "ερθρολεύκων", οι οπαδοί του Ολυμπιακού πανηγύρισαν και ένας νεαρός όπως σήκωσε τα χέρια του έριξε τη μπύρα από το χέρι ενός άλλου οπαδού ο οποίος ήταν μαζί με έναν φίλο του.

Ο φίλος του του ζήτησε το λόγο. Αμέσως μετά πιάστηκαν στα χέρια και τον ξυλοκόπησαν στις κερκίδες. Ο φίλαθλος κατέληξε στο νοσοκομείο με σπασμένο σαγόνι.

Οι αστυνομικοί εξιχνίασαν την επίθεση, ταυτοποιώντας τους δράστες. Ο ένας έχει συλληφθεί το 2014 για οπαδική βία.

Ειδήσεις σήμερα:

Ελληνοτουρκικά - Δένδιας: Το Διεθνές Δίκαιο είναι το “ιερό βιβλίο” μας

Ρούλα Πισπιρίγκου: Απορρίφθηκε το αίτημα εξαίρεσης της ανακρίτριας

ΕΑΔ: Γιατρός έκανε καταγγελία για συνταγογραφήσεις εν αγνοία του