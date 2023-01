Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Ο Ολυμπιακός στους “8” με πρωταγωνιστή τον Μαρσέλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε άνετα το εμπόδιο του Ατρόμητου και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει τον Άρη.

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε άνετα το εμπόδιο του Ατρόμητου και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει τον Άρη. Με παρακαταθήκη το 4-1 του πρώτου παιχνιδιού, οι «ερυθρόλευκοι» αναδείχθηκαν απόψε ισόπαλοι 2-2 με την ομάδα των δυτικών προαστίων, στην έδρα της.

Η ευρύτητα του σκορ από τη συνάντηση στο «Γ. Καραϊσκάκης» επέτρεψε στον Μίτσελ να δώσει ανάσες σε αρκετούς βασικούς ποδοσφαιριστές του (Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ρέαμπτσιουκ, Χάμες, Φορτούνης εκτός αποστολής) και χρόνο στους αναπληρωματικούς του, με τον Σισέ να επιστρέφει στην ενδεκάδα και τον Μαρσέλο να ξεκινά βασικός.

Σε ένα ελεύθερο παιχνίδι ο ρυθμός ήταν εξαρχής γρήγορος και η ποιότητα καλή, με τους φιλοξενούμενους να βγαίνουν διαρκώς στην επίθεση αλλά την ομάδα των δυτικών προαστίων να ανοίγει το σκορ στο 8΄ με τον Τζοβάρα, που πήρε μια μακρινή μπαλιά στο κέντρο της άμυνας, εκμεταλλεύτηκε το λάθος υπολογισμό Σισέ-Μπουχαλάκη (έπαιζε τρίτο στόπερ) και νίκησε τον Τζολάκη.

Στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Γιαννιώτης, που έβγαλε το τετ α τετ με τον Μασούρα (13΄), απέκρουσε το σουτ του Κασάμι (15΄) αλλά στο 38΄ δεν κατάφερε να αντιδράσει, όταν ο Σισέ ισοφάρισε από κοντά. Ένα σουτ του Κασάμι στο 43΄ έφυγε ελάχιστα άουτ και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Μαρσέλο σημείωσε ένα θεαματικό γκολ με εναέριο βολ πλανέ στη σέντρα του Μπουχαλάκη, το τρίτο στα δύο παιχνίδια Κυπέλλου με τον Ατρόμητο!

Ο Ατρόμητος έφερε τον αγώνα ξανά σε ισορροπία στο 53΄, όταν ο Ρομπάιγ γέμισε στην περιοχή, η άμυνα του Ολυμπιακού δεν έδιωξε και ο Κωτσόπουλος ισοφάρισε με ωραίο σουτ, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα και το τελικό σκορ, αφού ο Μασούρας δεν ήταν σε καλό βράδυ χάνοντας ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία, με τον Γιαννιώτη να τον νικά σε νέο τετ α τετ, στο 61ο λεπτό.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γιώργος Τζοβάρας

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόλμαν): Γιαννιώτης, Πομόνης (71΄ Κεσχρίντα), Στρούγγης, Χατζηησαΐας, Αθανασίου (71΄ Ντε Μποκ), Οικονομίδης, Φριντζόνσον (46΄ Ρομπάιγ), Κλωναρίδης, Τζοβάρας, Κωτσόπουλος, Τζαβίδας (78΄ Κιάρτανσον).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ Γκονζάλεθ): Τζολάκης, Ανδρούτσος, Ρέτσος, Σισέ, Μαρσέλο, Σαμασέκου, Μπουχαλάκης, Κασάμι, Ροντρίγκες (67΄ Βρουσάι), Μασούρας (72΄ Ουί Τζο), Ελ Αραμπί (78΄ Βαλμπουενά).

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΠΥΥ: Η λίστα με τα 15 ακριβά φάρμακα για τα οποία απαιτείται ηλεκτρονική προέγκριση

Έριξε νερό σε άστεγη επειδή κάθισε απέναντι από το μαγαζί του! (βίντεο)

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα ανήκουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέει η υπουργός Πολιτισμού της Βρετανίας