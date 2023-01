Life

Λυκουρέζος για τέως βασιλιά Κωνσταντίνο: Θα έπρεπε να κηδευτεί με τιμές αρχηγού κράτους (βίντεο)

Ο γνωστός ποινικολόγος Αλέξανδρος Λυκουρέζος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 για τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο με τον οποίο υπήρξε στενός φίλος.

Αναφερόμενος στην απόφαση να ταφεί ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος ως απλός ιδιώτης δεν έκρυψε την δυσαρέσκειά του λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η ιστορία θα τον κρίνει αλλά ο θάνατος είναι θάνατος και πρέπει να τον τιμούμε».

Όπως είπε «πιστεύω πως θα έπρεπε να τιμηθεί περισσότερο, υπήρξε για 10 χρόνια συνταγματικός βασιλεύς της Ελλάδας και αρχηγός του στρατού και είθισται να αποδίδεται η τιμή του αξιώματος που έχει κάποιος που πεθαίνει». Μάλιστα, όπως τόνισε «το να γινόταν η κηδεία του με τις δέουσε τιμές δεν σημαίνει ότι δικαώνεται η περίοδος της βασιλείας του. Όταν αποφασίζεται να κηδευτεί ως απλός ιδιώτης τότε είναι σα να αξιολογείται αρνητικά η περίοδος που βασίλευσε, όμως αυτό θα αξιολογηθεί ιστορικά και δεν θα πρέπει να υπάρχει τέτοια εμπλοκή».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Μαξίμου, ο Κωνσταντίνος Γλύξμπουργκ θα ταφεί ως ιδιώτης στο Τατόι, ενώ δεν θα υπάρξουν τιμές αρχηγού κράτους ή λαϊκό προσκύνημα.

«Σχετικά με την κηδεία του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου, σε διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αποφασίστηκαν τα εξής:

Ο τέως Βασιλιάς θα ταφεί ως ιδιώτης,Η ταφή θα πραγματοποιηθεί κοντά στους προγόνους του στο Τατόι,Σε συνεννόηση της κυβέρνησης με την οικογένεια θα οριστεί ο Ναός στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η Εξόδιος Ακολουθία,Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει στην κηδεία η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη,Θα τηρηθούν όλες οι διαδικασίες που προβλέπει το Πρωτόκολλο για τους επίσημους από το εξωτερικό που θα παραστούν στην κηδεία»

