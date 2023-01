Κοινωνία

Σπείρα έκλεψε 430000 από ηλικιωμένους

Η σύλληψη του «εγκεφάλου» της σπείρας και η δράση της.

Χειροπέδες σε 68χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή σε πολυμελές κύκλωμα το οποίο διέπραττε τηλεφωνικές απάτες με θύματα ηλικιωμένους και συνολική λεία 430.000 ευρώ, πέρασαν αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για υπήκοο Βουλγαρίας, ο ρόλος της οποίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ήταν η παραλαβή των χρημάτων από τα ανυποψίαστα θύματα και η παράδοσή τους στα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος. Η ίδια συνελήφθη σε εκτέλεση εντάλματος των ανακριτικών αρχών της Θεσσαλονίκης, ενώ εις βάρος τους είχαν εκδοθεί τόσο ευρωπαϊκό όσο και διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση αποτελείτο από τουλάχιστον επτά άτομα, μεταξύ αυτών Βούλγαροι και Έλληνες, με τους φερόμενους ως «εγκέφαλους» να προέρχονται από τη γειτονική χώρα, απ' όπου φαίνεται να κινούσαν τα νήματα.

Ως προς τον τρόπο δράσης της εγκληματικής ομάδας, πρόκειται για απάτες με το πρόσχημα της εμπλοκής συγγενικών προσώπων των παθόντων σε δήθεν τροχαία ατυχήματα, είτε ως υπαίτιοι αυτών είτε ως θύματα. Υπό αυτές τις συνθήκες αξίωναν χρήματα από τους ηλικιωμένους προκειμένου, ανάλογα με την περίπτωση, να μη συλληφθούν οι υποτιθέμενοι υπαίτιοι των τροχαίων ή να υποβληθούν σε ακριβά χειρουργεία.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η 68χρονη κατηγορείται ότι συμμετείχε σε τουλάχιστον 42 περιπτώσεις απάτης, τετελεσμένων και σε απόπειρα, που έλαβαν χώρα κατά το διάστημα 2017-2019 σε Θεσσαλονίκη, Πιερία και Χαλκιδική, με κέρδος 430.000 ευρώ, σε μετρητά και τιμαλφή. Η συλληφθείσα οδηγείται στον ανακριτή για να απολογηθεί.

