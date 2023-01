Τοπικά Νέα

Ηράκλειο: Μηχανή του κιμά έπιασε το χέρι υπαλλήλου κρεοπωλείου

Σοκ από το εργατικό ατύχημα σε κρεοπωλείο στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ένα σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 13 Ιανουαρίου 2023 στο Ασήμι Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το χέρι μίας εργαζόμενης γυναίκας σε κρεοπωλείο στην περιοχή του Ασημίου πιάστηκε στη μηχανή του κιμά.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και άνδρες της EMAK προκειμένου να απεγκλωβίσουν το χέρι της 26χρονης.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία το χέρι της γυναίκας έχει πιαστεί στο χέρι του καρπού.

