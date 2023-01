Οικονομία

Ηλεκτρονική απάτη: Χιλιάδες ευρώ έκαναν “φτερά” από τραπεζικό λογαριασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δράστες έκαναν διαδοχικές αναλήψεις από τον λογαριασμό 20χρονης κοπέλας. Πόσα χρήματα κατάφεραν να αποσπάσουν.

Μία 20χρονη κοπέλα έπεσε θύμα ηλεκτρονικής απάτης στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στους αστυνομικούς, δεν μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση στο λογαριασμό της μέσω του e-banking και έτσι επισκέφθηκε το τραπεζικό κατάστημα για να δει ότι τα χρήματα της είχαν κάνει «φτερά».

Οι δράστες είχαν εισέλθει στον λογαριασμό της, είχαν αλλάξει τους κωδικούς του e-banking της και είχαν κάνει 3 συναλλαγές συνολικού ποσού 1.080 ευρώ.

Όπως προκύπτει οι δράστες είχαν καταφέρει να κάνουν ανάληψη από τον λογαριασμό της και να καταθέσουν τα χρήματα σε 3 άλλους λογαριασμούς.

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΠΥΥ: Η λίστα με τα 15 ακριβά φάρμακα για τα οποία απαιτείται ηλεκτρονική προέγκριση

Έριξε νερό σε άστεγη επειδή κάθισε απέναντι από το μαγαζί του! (βίντεο)

Παλαιό Φάληρο: Ληστές έδεσαν οικογένεια και “άδειασαν” το σπίτι