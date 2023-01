Κόσμος

Qatar Gate - Μέτσολα: θέλω να προκύψουν εφαρμόσιμες και γρήγορες κυρώσεις

Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου τόνισε ότι οι ήδη υπάρχουσες κυρώσεις προβλέπουν την δυνατότητα να σταματήσει η καταβολή μισθού σε όποιον ευρωβουλευτή διαπράττει παραβάσεις

Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα με αφορμή το σκάνδαλο «Qatar Gate» τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει μια διαπραγμάτευση, αρχίζοντας από την χρονική διάρκεια της απαγόρευσης αυτής».

«Θεωρώ σημαντικό να εισαχθεί ένα σύστημα βάσει του οποίου οι ευρωβουλευτές, μετά την λήξη της θητείας τους, να μην μπορούν αμέσως να αρχίζουν να κάνουν “λόμπινγκ“.«Θέλω να βεβαιωθώ ότι θα προκύψουν εφαρμόσιμες και γρήγορες κυρώσεις, διότι οι κυρώσεις είναι το πραγματικό αποτρεπτικό στοιχείο», πρόσθεσε.

Εξήγησε, ακόμα, ότι οι ήδη υπάρχουσες κυρώσεις προβλέπουν την δυνατότητα να σταματήσει η καταβολή του μισθού, ενώ τώρα «δυο ευρωομάδες ζήτησαν να γίνει περαιτέρω βήμα, με το πάγωμα της σύνταξης». Η πρότασή τους προβλέπει, όπως εξήγησε η Μέτσολα ότι «όποιος καταδικάζεται σε ποινή μεγαλύτερη των δυο ετών θα χάνει την σύνταξή του». Θα πρέπει όμως «να εξακριβωθεί αν, από νομικής πλευράς, η πρόταση είναι εφαρμόσιμη».

«Αυτό που με εξέπληξε περισσότερο, δεν είναι ότι μια τρίτη χώρα προσπάθησε να ασκήσει επιρροή, αλλά το ότι μια ΜΚΟ – μια λεγόμενη ΜΚΟ η οποία ασχολείται με ανθρώπινα δικαιώματα – χρησιμοποιήθηκε από ένα αυταρχικό καθεστώς για να διαφθείρει», δήλωσε στην La Repubblica η επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεωρεί ότι «με την στερνή αυτή γνώση, θα μπορούσαμε να έχουμε αναρωτηθεί τι συνέβαινε στην κοινοβουλευτική επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να την είχαμε πιθανόν εμπιστευθεί λιγότερο».

