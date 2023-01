Κόσμος

Qatar Gate: Κατεπείγουσα διαδικασία για την άρση ασυλίας 2 ευρωβουλευτών

Η διαδικασία ξεκίνησε μετά από αίτημα των βελγικών δικαστικών αρχών. Τι δήλωσε η Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου.

Κατεπείγουσα διαδικασία για την άρση της ασυλίας δύο βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει κινήσει η Πρόεδρος Μέτσολα, μετά από αίτημα

Έχουν γίνει τα πρώτα διαδικαστικά βήματα και η Πρόεδρος θα ανακοινώσει το αίτημα στην Ολομέλεια με την πρώτη δυνατή ευκαιρία, στις 16 Ιανουαρίου. Στη συνέχεια, το αίτημα θα παραπεμφθεί στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων (JURI) για πρόταση απόφασης.

«Από την πρώτη στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε ό,τι περνά από το χέρι του για να βοηθήσει στις έρευνες και θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ότι δεν θα υπάρξει ατιμωρησία. Οι υπεύθυνοι θα βρουν αυτό το κοινοβούλιο στο πλευρό του νόμου. Η διαφθορά δεν μπορεί να ανταμειφθεί και θα κάνουμε τα πάντα για να την καταπολεμήσουμε», ανέφερε η Πρόεδρος Μέτσολα.

Η Πρόεδρος Μέτσολα θα εκφράσει επίσης τις προθέσεις της για μεταρρυθμίσεις τις επόμενες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης των ισχυόντων κανόνων και της βελτίωσης των εσωτερικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής.

