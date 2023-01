Κόσμος

Ελληνοτουρκικά - Αλτούν: “Η Τουρκία δεν αποδέχεται τετελεσμένα και παραβιάσεις διεθνούς δικαίου”

Ο ίδιος τονίζει ότι η αναφορά για τον Ταγίπ Ερντογάν είναι "ο πονοκέφαλος του ΝΑΤΟ" είναι άδικη και μη ρεαλιστική.

Σύφωνα με τον Διευθυντή Επικοινωνίας τουρκικής προεδρίας Αλτούν, η Τουρκία δεν αποδέχεται τετελεσμένα και παραβιάσεις διεθνούς δικαίου. Αναφορικά τονίζει:



-Άδικες και αναληθείς οι αναφορές National News για εξωτερική πολιτική Τουρκίας

-Δεν συνδέεται η εξωτερική πολιτική Τουρκίας με εσωτερική πολιτική

-Η αναφορά ότι ο Ταγίπ Ερντογάν ‘ο πονοκέφαλος του ΝΑΤΟ’ είναι άδικη και μη ρεαλιστική.

-Η Τουρκία θα συνεχίσει να κάνει εποικοδομητικά και σταθεροποιητικά βήματα χωρίς να αποδέχεται τετελεσμένα και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.





Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντιούπολη Άννα Ανδρέου, στην επιστολή του Αλτουν, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα στο The National News αναφέρεται ότι δεν συμφωνεί με τη διασύνδεση της τουρκικής εξωτερικής και εθνικής πολιτικής ασφαλείας με την εσωτερική πολιτική.

Υποστηρίζει ότι οι σημαντικές πολιτικές αποφάσεις του Προέδρου Ερντογάν αντικατοπτρίζουν την αποφασιστικότητά του να προστατεύσει τους Τούρκους πολίτες και τα συμφέροντα σε έναν κόσμο όπου η αβεβαιότητα αυξάνεται.

Σύμφωνα με τον Αλτούν «η Τουρκία έχει υιοθετήσει μια εποικοδομητική και ρεαλιστική προσέγγιση για να αποτρέψει και να σταματήσει τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Ενώ εμπόδιζε πολεμικά πλοία να εισέλθουν στη Μαύρη Θάλασσα, ο Πρόεδρος Ερντογάν εκμεταλλεύτηκε την προσωπική του σχέση με τον Ζελένσκι και τον Πούτιν για να υπηρετήσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών του Προέδρου μας, η Τουρκία φιλοξένησε συναντήσεις μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων, ακόμη και υπουργών Εξωτερικών, και άνοιξε τον επισιτιστικό διάδρομο που απέτρεψε την παγκόσμια επισιτιστική κρίση. Επιπλέον, η διοίκηση του προέδρου Ερντογάν έπαιξε βασικό ρόλο στην ανταλλαγή κρατουμένων. Τέλος, η χώρα μας φιλοξένησε τη συνάντηση των αρχηγών πληροφοριών της Αμερικής και της Ρωσίας. Έτσι, η πυρηνική απειλή στη Μαύρη Θάλασσα τέθηκε υπό έλεγχο».

Υποστηρίζει ακόμη ότι, η αναφορά ότι ο Ταγίπ Ερντογάν "ο πονοκέφαλος του ΝΑΤΟ" είναι άδικη και μη ρεαλιστική.

Υπενθυμίζοντας ότι η Σουηδία και η Φινλανδία εξέφρασαν τη συνεχή υποστήριξή τους για την πολιτική ανοιχτών θυρών του ΝΑΤΟ σχετικά με τις αιτήσεις ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας, ο Διευθυντής Επικοινωνιών Altun δήλωσε ότι ήθελε αυτές οι χώρες να αναθεωρήσουν ορισμένες από τις πολιτικές τους, οι οποίες φοβόταν ότι θα έβλαπταν τις αξίες της Συμμαχίας.

Υπογραμμίζοντας ότι η εξωτερική πολιτική και η πολιτική εθνικής ασφάλειας της Τουρκίας αντικατοπτρίζουν τα συμφέροντα του τουρκικού έθνους, ο Διευθυντής Επικοινωνιών Altun είπε: "Η χώρα μας, η οποία έχει γίνει παγκόσμιος παράγοντας υπό την ηγεσία του Προέδρου Ερντογάν, θα συνεχίσει να κάνει εποικοδομητικά και σταθεροποιητικά βήματα χωρίς να αποδέχεται τετελεσμένα και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Ανεξάρτητα από το τι πιστεύουν τα ξένα κράτη, μόνο οι Τούρκοι πολίτες που θα ψηφίσουν στις εκλογές θα καθορίσουν το μέλλον της χώρας μας".

