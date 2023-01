“Έξαλλοι” οι Τούρκοι: Κρέμασαν ομοίωμα του Ερντογάν στο δημαρχείο της Στοκχόλμης (βίντεο)

Έντονες αντιδράσεις της Άγκυρας μετά το περιστατικό στη Σουηδία. Ακύρωσε την επίσκεψη του ομολόγου του ο Σεντόπ.

Μια ομάδα οπαδών του PKK/YPG στη Σουηδία στόχευσε τον Ταγίπ Ερντογάν, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Συγκεντρώθηκε μπροστά από το ιστορικό δημαρχείο στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, με ένα ομοίωμα του Ταγίπ Ερντογάν.

Erdogan’s mannequin has been executed in Sweden’s Stockholm, which drew strong criticism from the Turkish leadership



The Swedish FM in response says “Portraying a popularly elected president as being executed outside City Hall is abhorrent.”



pic.twitter.com/F5UB74ywd6