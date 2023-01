Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: φραστική επίθεση Λαγού στη Μάγδα Φύσσα

Ένταση επικράτησε στη δίκη της Χρυσής Αυγής, με πρωταγωνιστή τον κατηγορούμενο ευρωβουλευτή, Γιάννη Λαγό.

Μεγάλη ένταση υπήρξε στην δίκη της Χρυσής Αυγής όταν ο κατηγορούμενος ευρωβουλευτής Γιάννης Λαγός επιτέθηκε φραστικά στην μητέρα του Παύλου Φύσσα. Νωρίτερα η πρόεδρος ανακοίνωσε ότι το δικαστήριο εντόπισε την σύντροφο του μουσικού , στην αγκαλιά της οποίας είχε ξεψυχήσει ο Φύσσας μαχαιρωμένος από τον Γιώργο Ρουπακιά και ότι θα κληθεί να καταθέσει στο δικαστήριο στην επόμενη δικάσιμο.

Η γυναίκα που ήταν με τον μουσικό και την παρέα του στην καφετέρια «Κοράλι» λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί ο σύντροφος της, δεν είχε προσέλθει στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ούτε είχε εμφανιστεί και στο παρόν και αναζητήθηκε κατόπιν αιτημάτων της υπεράσπισης.

Η κατάθεση της, για την πλευρά των κατηγορουμένων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική καθώς αναμένουν να περιγράψει όσα έγιναν στην καφετέρια, που κατά την θέση τους δεν είναι αυτά που περιέγραψαν φίλοι του δολοφονηθέντος, πριν ο Φύσσας και η παρέα του πέσουν στην ενέδρα της ομάδας χρυσαυγιτών που τους καταδίωξαν. Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος, η μάρτυρας θα προσέλθει στο δικαστήριο στις 18 Ιανουαρίου, δικάσιμος κατά την οποία έχει κληθεί να καταθέσει πρώτη, αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας .

Λίγο πριν την λήξη της συνεδρίασης σημειώθηκε μεγάλη ένταση με τον καταδικασμένο Γιάννη Λαγό, ο οποίος επιτέθηκε φραστικά στην μητέρα του μουσικού με απρεπείς χαρακτηρισμούς.

Η ένταση προκλήθηκε όταν η κ. Φύσσα ζήτησε από την πλευρά της Χρυσής Αυγής να σταματήσουν να αποκαλούν τον γιο της «μακαρίτη» καθώς όπως είπε με φόρτιση: «Εχει δολοφονηθεί». Είχε προηγηθεί σχόλιο που έκανε ο Λαγός στην μάρτυρα που κατέθετε σχολιάζοντας μια παλιά ανάρτηση της στην οποία η μάρτυρας είχε γράψει «γ.. την μάνα του Κασιδιάρη» . Ο Λαγός έκανε λόγο σε χρέος «σεβασμού στις μανούλες». Έτσι η κ. Φύσσα μετά την παρατήρηση της για το «μακαρίτης» συμπλήρωσε αναφερόμενη στον Γιάννη Λαγό «και για τον "πολιτικό" κρατούμενο: τόσο πολύ στεναχωριέστε για τις μανούλες;»

Στην παρατήρηση της αντέδρασε ο Γιάννης Λαγός ο οποίος με βαρύτατες εκφράσεις της είπε πως «είσαι επάγγελμα Μάγδα Φύσσα» φωνάζοντάς της «άντε γ…» . Ακόμη και την στιγμή που οι αστυνομικοί τον τραβούσαν από το εδώλιο, βάζοντας χειροπέδες, ο καταδικασμένος ευρωβουλευτής δεν σταμάτησε να φωνάζει. Ενώ το δικαστήριο είχε αποχωρήσει, ανάμεσα στις δύο πλευρές του κοινού άρχισαν να ανταλλάσσονται βρισιές την ίδια στιγμή που ο Λαγός συνοδεία αστυνομικών που τον τράβαγαν προς την έξοδο φώναζε «άντε γεια ρε».

Στο δικαστήριο κατέθεσε η μάρτυρας Δήμητρα Ζώρζου, αυτόπτης της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, καθώς την στιγμή που ο Ρουπακιάς μαχαίρωσε τον μουσικό, η ίδια ήταν σε ένα παγκάκι με μία φίλη της σε πολύ μικρή απόσταση. Η μάρτυρας περιέγραψε πως ομάδα «μαυροφορεμένων, με ρόπαλα» κυνηγούσαν τον Φύσσα και ότι τον χτύπησαν κάποιοι εξ αυτών στην πλάτη. Είδε επίσης, όπως κατέθεσε, να σπεύδει στο σημείο το αυτοκίνητο του Ρουπακιά και να βγαίνει εκείνος από μέσα. Η μάρτυρας είπε πως ο καταδικασμένος για την δολοφονία, πλησίασε προς τον μουσικό ο οποίος είχε βρεθεί σε ένα κλοιό «να τον αγκαλιάζει και να γυρίζει στο αμάξι». Όπως είπε «την ώρα που πάει να μπει εμφανίζονται δύο αστυνομικοί που πάνε στον Παύλο και εκείνος τους φωνάζει "πιάστε τον, με μαχαίρωσε"».

