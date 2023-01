Πολιτική

“Χάου Του”: Το νέο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και την ισότητα γάμου

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα και το 4ο κατά σειρά βίντεο "Χάου Του".

Στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και πιο συγκεκριμένα στην ισότητα γάμου αναφέρεται το τέταρτο βίντεο από την καμπάνια «Χάου Του», το οποίο ανέβασε στα social media ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Αλέξης Τσίπρας. Σχετικά με το εν λόγω ζήτημα, κομματικές πηγές επισημαίνουν ότι από τις 17 Ιουνίου 2022 ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ έχει καταθέσει πρόταση νόμου «'Αρση διακρίσεων λόγω φύλου στο Οικογενειακό Δίκαιο, κατοχύρωση δικαιώματος γάμου για όλα τα πρόσωπα και αναγκαίες προσαρμογές της νομοθεσίας», σχολιάζοντας πως «έκτοτε η κυβέρνηση Μητσοτάκη το μόνο που έχει κάνει στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι η συγκρότηση...επιτροπής για τη δημιουργία σχεδίων δράσης και αυτή μόνο εξαιτίας των υποχρεώσεων απέναντι στην ΕΕ».

«Ο κατά δήλωσή του φιλελεύθερος κ. Μητσοτάκης ενδίδει στις υπερσυντηρητικές πιέσεις που δέχεται από το εσωτερικό του κόμματός του και κλείνει πονηρά το μάτι στην ακροδεξιά», τονίζουν, παραπέμποντας στη δήλωση του Αλ. Τσίπρα όταν είχε υπογράψει την πρόταση νόμου ότι «Κανένας νόμος δεν μπορεί να επιβάλει ποιον θα αγαπήσουμε. Και όταν οι νόμοι είναι παράλογοι, τότε τους αλλάζουμε. Και πολύ αργήσαμε».

«Για τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τα ζητήματα δικαιωμάτων και ελευθεριών αποτελούν κομβικής σημασίας, όχι απλά ως αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού και φιλελευθεροποίησης του κράτους ή υπό το πρίσμα μιας ανέξοδης πολιτικής ορθότητας, αλλά γιατί απαραίτητη προϋπόθεση για την ισότητα είναι η δικαιοσύνη», προσθέτουν οι ίδιες πηγές, παραθέτοντας και πάλι δήλωση του Αλ. Τσίπρα ότι «δεν υπάρχει πρόοδος, αν αυτή δεν είναι συμπεριληπτική και οι δημόσιες πολιτικές θα πρέπει να έχουν ξεκάθαρο αυτό το πρόσημο».

Υπενθυμίζουν, δε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ κατά την περίοδο διακυβέρνησης είχε προχωρήσει στην επέκταση του συμφώνου συμβίωσης και για τα ομόφυλα ζευγάρια, όπως επίσης νομοθέτησε τη διαδικασία νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου. «Μια άποψη που αποτελεί κοινό τόπο για τη συντριπτική πλειονότητα των νέων ανθρώπων στη χώρα στην πραγματική ζωή, στην εκπαίδευση, στη δουλειά, στην καθημερινότητα. Σε όλες τις κοινωνικές έρευνες, αλλά και στις μετρήσεις των τάσεων της κοινής γνώμης καταγράφεται ότι η νέα γενιά έχει σε απόλυτη προτεραιότητα αξίες όπως η ισότητα, η δημοκρατία, η δικαιοσύνη. Και εκφράζουν τη δυσφορία τους όχι μόνο για την στασιμότητα, αλλά και για την οπισθοδρόμηση που παρατηρείται σε αυτό το πεδίο από τη σημερινή κυβέρνηση», υπογραμμίζουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Έτσι η απογοήτευση και ο θυμός που εκφράζεται από τη νέα γενιά δεν αφορά μόνο στα ζητήματα διαβίωσης, αλλά και γιατί τα τελευταία χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπη σε αρκετές φάσεις και με την στοχοποίησή της από την κυβέρνηση και την κυρίαρχη ρητορική. Έτσι "θυσιάζεται" η νέα γενιά και οι πραγματικές ανάγκες της μόνο και μόνο για να ικανοποιούνται, να συγκρατούνται ή/και να συγκροτούνται υπερσυντηρητικά ακροατήρια, να συγκρατείται και να συγκροτείται ο λαός της δεξιάς. Ζητήματα ικανά να κινητοποιήσουν τα συγκεκριμένα κοινωνικά και πολιτικά ακροατήρια και να συμβάλουν καθοριστικά με την ψήφο τους για την πολιτική αλλαγή και την αποκατάσταση της δικαιοσύνης παντού», αναφέρουν και καταλήγουν: «Η καμπάνια "Χάου Του" δεν τελειώνει εδώ, έχει και συνέχεια και με άλλες θεματικές, αλλά και με πολιτικές πρωτοβουλίες του ίδιου του Αλ. Τσίπρα».

