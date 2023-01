Μήτρογλου: “τέλος” το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στα 34 χρόνια του

Αθλητικά

Σε ερασιτεχνική ομάδα της Γερμανίας θα συνεχίσει να παίζει ο Κώστας Μήτρογλου.

Ο Κώστας Μήτρογλου, αποφάσισε να αποχωρήσει από την επαγγελματική ποδοσφαιρική «σκηνή». Παρά το γεγονός ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια σχετική τοποθέτηση του Ελληνα διεθνή επιθετικού, ο 34χρονος Μήτρογλου, επέλεξε να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο σε ερασιτεχνικό επίπεδο, με τα «χρώματα» της γερμανικής Rheurdt-Schaephuysen, που εδρεύει κοντά στο Ντίσελντορφ.

Οπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα της πορτογαλικής εφημερίδας «Record», ο Ελληνας άσος, αποδέχθηκε την πρόταση που του έκανε ο προπονητής, Ρόμπερτ Κρούπα, με τον οποίο συνυπήρξαν στις ομάδες νέων της Ντούϊσμπουργκ.

«Δεν έχουμε επενδυτές, απλώς έναν νέο χορηγό που μας δώρισε μια σειρά από νέες φανέλες. Ο Κώστας είναι ένας καλός φίλος, που θέλει να παίξει ξανά ποδόσφαιρο μαζί μας», σχολίασε ο Κρούπα, μιλώντας στην εφημερίδα «NRZ».

Ο Μήτρογλου, παρέμεινε χωρίς ομάδα από το περασμένο καλοκαίρι μετά την αποχώρησή του από τον Αρη, ενώ στην καριέρα του, αγωνίσθηκε σε Ολυμπιακό, Μαρσέϊγ, Μπενφίκα, Φούλαμ, Γκλάντμπαχ, Πανιώνιο, Ατρόμητο, Γαλατασαράϊ και Αϊντχόφεν, σημειώνοντας 136 γκολ.

