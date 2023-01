Οικονομία

Κατώτατος μισθός – Σταϊκούρας: Η αύξηση θα είναι “γενναία”, αλλά και ρεαλιστική

Ο ΥΠΟΙΚ άφησε «παράθυρο» για νέα μέτρα στήριξης. Τι είπε για τις αμυντικές δαπάνες.

«Παράθυρο» για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας άφησε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Οικονομικών. Ο κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι τόσο το 1 δις όσο και η καλή πορεία του προϋπολογισμού επιτρέπουν για μία τέτοια κίνηση. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί και τη θέληση του Πρωθυπουργού ο οποίος έχει δηλώσει ότι το υπερπλεόνασμα θα κατευθύνεται πάντα στην κοινωνία.

Ανακοίνωσε επίσης ότι τον Μάρτιο ξεκινάει το πρόγραμμα για φθηνή στέγη, ενώ τον Φεβρουάριο η ρύθμιση των δανείων και η νέα κάρτα αγορών που- όπως επισήμανε- έχει περισσότερα οφέλη ακόμη και από τη μείωση του ΦΠΑ.

«Δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα στα οικονομικά του κράτους με τον τέως», δήλωσε στη συνέχεια με αφορμή την κηδεία του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου.

Αναφερόμενος στον κατώτατο μισθό, ο κ. Σταϊκούρας υπογράμμισε ότι «θα έχουμε την τρίτη αύξηση κατώτατου μισθού. Πρέπει ο κατώτατος μισθός να αυξηθεί γενναία αλλά και ρεαλιστικά γιατί δεν πρέπει να λησμονούμε ότι με την ενεργειακή κρίση και γενικότερα της ακρίβειας και του πληθωρισμού, πρέπει να στηρίζουμε και τις επιχειρήσεις ώστε όχι μόνο να διατηρήσουμε θέσεις απασχόλησης αλλά να μειώσουμε ακόμα περισσότερο την ανεργία. Συνεπώς, γενναία και ρεαλιστική (αύξηση κατώτατου μισθού)».

Για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, ο υπουργός Οικονομικών διευκρίνισε ότι «δεν είχαν καμία αύξηση των απολαβών τους την τελευταία δεκαετία. Για πρώτη φορά έχουμε ήδη την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, την κατάργηση της εισφοράς του 1% στο Ταμείο Δημοσίων Υπαλλήλων. Για πρώτη φορά, έχουμε μία πρώτη στήριξη του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων κατά 280 εκ. ευρώ και προετοιμάζουμε ένα νέο μισθολόγιο το οποίο θα υλοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2024, τόσο για το ενιαίο μισθολόγιο όσο και για τα ειδικά μισθολόγια και θα αφορά κυρίως τους χαμηλόμισθους και αυτούς που έχουν θέσεις ευθύνης».

Ο κ. Σταϊκούρας τόνισε επίσης ότι «λειτουργούμε νοικοκυρεμένα και συνετά. Όχι μόνο δεν θα πάμε σε μνημόνια αλλά η χώρα έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο το 2022 και το 2023 εκτιμάται ότι θα έχει τριπλάσιο».

«Είχαμε πει ότι θα ενισχύσουμε σημαντικά την άμυνα της χώρας και την αποτρεπτική ισχύ αυτής. Παρά το γεγονός ότι έχουμε αντιμετωπίσει πολλές εξωγενείς κρίσεις, έχουμε ενισχύσει σημαντικά τον κρατικό προϋπολογισμό με 2,5 δις ευρώ, όταν μέχρι πριν 2-3 χρόνια ήταν 500 εκ. ευρώ. Αθροιστικά, έχουμε δώσει σημαντικούς πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό για να ενισχύσουμε την αποτρεπτική δύναμη της χώρας. Έχουμε ενσωματώσει στον κρατικό προϋπολογισμό σημαντικά αυξημένες αμυντικές δαπάνες», είπε ο υπουργός Οικονομικών.

